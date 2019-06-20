Общество

В России выросли госрасходы на закупки лекарств

В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные аналитиков DSM Group озвучивают «Известия».

Специалисты связывают рост расходов с включением новых дорогостоящих препаратов в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) и развитием программы онкологической помощи. Из федеральной казны по программе ОНЛС в первом квартале потратили 13,3 млрд рублей — на 15,3% больше, чем годом ранее, следует из отчета DSM Group.

Наибольшие суммы ушли на закупку препаратов «Туджео Солостар» (743,7 млн рублей), «Иларис» (543,1 млн) и «Новорапид» (377,5 млн). Первое и последнее применяют при диабете, «Иларис» –– при лечении артрита. На закупки препаратов для региональных льготников потратили 29,4 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем в январе-марте 2018 года. Отмечается, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупают лекарства из перечня жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП). С 2019 года в этот список попали 38 новых препаратов.