Общество

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тысяч, пишут «Известия».

Как пояснили в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан. Так, помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета кредитные организации разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов. По данным экспертов, банки заинтересованы в привлечении самозанятых, поскольку в вопросах кредитования они являются «первокурсниками», из которых можно сделать зрелых потребителей. Однако при этом существуют риски в связи с их неплатежеспособностью.

Самозанятые — это граждане, которые работают сами на себя. Они не могут нанимать сотрудников, при этом их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.