Общество

Правительство прогнозирует сокращение бюджетных мест в российских вузах

Правительство в докладе Федеральному Собранию представило прогноз, в котором отмечается сокращение числа бюджетных мест в российских вузах на 17% к 2024 году, пишут «Известия».

Сейчас выпускники претендуют на 518,4 тыс. бюджетных мест, а в 2024 году, по прогнозу, их количество будет равняться 432,4 тыс. Отмечается, что абитуриентов при этом станет больше на 15%. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4. Причины прогнозируемого изменения числа бюджетных мест в вузах в докладе не называются.

Как пояснил президент Всероссийского фонда образования Сергей, что тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах, так как в бюджетах субъектов не хватает средств. По его словам, перспективная молодежь будет уезжать в крупные города.