Общество

Молодые профсоюзные активисты Псковской области принимают участие в межрегиональном образовательном форуме «Ладога»

В Ленинградской области начал работу XI межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». В этом году от профсоюзного движения региона в нем принимают участие председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова, член первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, волонтер профсоюзного тимуровского отряда Евгения Емельянова, председатель ППО студентов ПсковГУ Алена Козлова, Тимофей Власов и Александра Тулимонас, Анастасия Мелещенко и Кирилл Карпов. Они примут участие не только в образовательных программах, но и в конкурсе волонтерских инициатив, где представят свои социальные проекты – «Культпросвет», «Тимуровцы», «Киберспорт против наркотиков», «Танцетерпия» и «Адаптационный квест для студентов 1 курса «Первый пошел». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Торжественное открытие форума прошло накануне, 23 июня. Сегодня на форуме, который будет работать в течение недели, начинаются практические занятия. Всего на «Ладогу» съехались более 800 человек из 52 регионов России. До обеда они будут работать в группах по уровням их компетенции и навыков, а во второй половине дня участники на узко тематических площадках: «Социальная активность» (добровольцы, волонтеры, активисты и руководители СО НКО, молодые специалисты социальной сферы); «Волонтеры Победы» (активисты ВОД «Волонтеры Победы» СЗФО); «Деловые люди» (молодые предприниматели, создатели бизнеса); «Молодежные сообщества» (активисты молодежных объединений, молодежных советов, молодые депутаты); «Новые Города» (активисты по развитию комфортной городской среды, урбанисты, архитекторы); «Профсоюзная молодежь» (активисты профсоюзного движения Северо-Запада), «Соотечественники» (молодые соотечественники, проживающие за рубежом, транслирующие пророссийскую повестку); «Духовное пространство Северо-Запада» (активисты конфессиональных молодежных движений Северо-Запада).

Дополнительная программа будет посвящена сквозным темам Форума: проведение в Российской Федерации Года театра и проведение в Ленинградской области Года здорового образа жизни.