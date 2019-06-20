Общество

Названа средняя зарплата менеджера по сертификации в Пскове

Средняя зарплата менеджера по сертификации в Пскове составляет 33 000 рублей в месяц.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. Данный сервис проанализировал зарплаты менеджеров по сертификации в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, менеджер по сертификации в Пскове в среднем получает 33 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 49 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 37 000 рублей, Великий Новгород – 33 000 рублей, Смоленск – 33 000 рублей, Ленинградская область – 41 000 рублей в месяц.