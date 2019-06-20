Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту

В войсковую часть 3526 войск национальной гвардии Российской Федерации (дислокация: Ленинградская область, Ломоносовский район поселок Лебяжье) требуются для прохождения военной службы по контракту граждане до 35 лет отслужившие в армии (пребывающие в запасе), годные к прохождению службы в армии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.
Для службы в ведомстве требуются:
1. Заместитель командира взвода, командир отделения (служивших в армии на должностях сержантов) – 25 000 рублей;
2. Водители категории «В» и выше – 22000 рублей;
3. Специалисты связи – 22000-25000 рублей;
4. Кинологи – 22000-25000 рублей;
5. Повара – 19000-22000 рублей;
6. Электрики – 19000-22000 рублей;
7. Медицинские работники – 22000-25000 рублей.
Требования к кандидатам: среднее, среднее специальное образование, без судимости.
Предлагаются:
Контактные телефоны: 73-43-13, 8-911-366-21-41.
Контактное лицо: Титова Анна Владимировна.