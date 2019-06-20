Общество

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан на военную службу по контракту

В войсковую часть 3526 войск национальной гвардии Российской Федерации (дислокация: Ленинградская область, Ломоносовский район поселок Лебяжье) требуются для прохождения военной службы по контракту граждане до 35 лет отслужившие в армии (пребывающие в запасе), годные к прохождению службы в армии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Для службы в ведомстве требуются:

1. Заместитель командира взвода, командир отделения (служивших в армии на должностях сержантов) – 25 000 рублей;

2. Водители категории «В» и выше – 22000 рублей;

3. Специалисты связи – 22000-25000 рублей;

4. Кинологи – 22000-25000 рублей;

5. Повара – 19000-22000 рублей;

6. Электрики – 19000-22000 рублей;

7. Медицинские работники – 22000-25000 рублей.

Требования к кандидатам: среднее, среднее специальное образование, без судимости.

Предлагаются:

стабильная заработная плата;

служебное жилье, а при невозможности его денежная компенсация от 15000 до 22 500 рублей;

полный социальный пакет;

бесплатное медицинское обслуживание военнослужащего и членов его семьи;

санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях (Туапсе, Сочи, Кисловодск, Ессентуки);

8-часовой рабочий день, оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток, возможность бесплатного обучения в ведомственных вузах Федеральной службы войск национальной гвардии.

Контактные телефоны: 73-43-13, 8-911-366-21-41.

Контактное лицо: Титова Анна Владимировна.