Общество

В Палкинском районе будет работать мобильная приемная прокурора области

Во вторник, 25 июня, с 12:00 в Качаново Палкинского района будет работать мобильная приемная прокурора области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры, в рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании администрации Качановской волости.

Записаться на прием можно по телефонам 8 (81145) 2-13-55 (прокуратура Палкинского района) или 8 (8112) 69-83-98 (прокуратура Псковской области).