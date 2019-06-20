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Общество

Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики

24.06.2019 11:11|ПсковКомментариев: 0

Эксперты по безопасности обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой немедленно прекратить свободную продажу пневматического оружия и срочно инициировать изменения действующего законодательства в сфере оборота оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе общественного движения «За безопасность».

В общественном движении «За безопасность» обратили внимание, что в последние месяцы участились случаи хулиганских выходок с применением пневматического оружия, которое можно без лишних хлопот приобрести в обычных торговых центрах, а также в интернете.

17 июня в Пскове 49-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, игравшим во дворе. Один школьник пострадал, с пулевым ранением грудной клетки его госпитализировали.

19 июня в Москве арестован 28-летний молодой человек, который в течение нескольких дней из пневматического оружия ранил как минимум двух человек, они доставлены в больницу. Пояснить свой поступок хулиган не смог.

В этот же день неизвестный расстрелял из пневматического оружия троллейбус в Твери. Никто не пострадал, разбиты только стекла.

18 июня в Ростове мужчина расстрелял прохожего из пневматического оружия. Пострадавший был госпитализирован, но позже выписан на амбулаторное лечение.

«Каждый день в разных городах нашей страны хулиганы всех возрастов стреляют из пневматического оружия по людям. Существует мнение, что выстрел из пневматики не может навредить здоровью, но практика это опровергает. От выходок хулиганов и настоящих психов страдают взрослые и дети», - заявил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Действующее законодательство для покупки пневматического оружия небольшой мощности не требует специального разрешения (лицензии), однако подобная пневматика способна принести вред здоровью граждан. Хулиганы пользуются этой лазейкой в законе и без лишних проблем покупают оружие, которое представляет опасность для мирных граждан.

«Мы полагаем, что нужно немедленно прекратить свободную продажу любого пневматического оружия и заставить граждан, ранее купивших пневматику, поставить ее на учет в Росгвардии или сдать. Пневматика, даже самая слабая, вышла из-под контроля и угрожает каждому, особенно детям», - добавил Курдесов.

Эксперты по безопасности выразили надежду, что в Государственной Думе уже осенью примут соответствующие поправки в закон «Об оружии» и ужесточат административное и уголовное наказание за неправомерную стрельбу.

Теги: #происшествие #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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