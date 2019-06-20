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Общество

Взлетай! Как прошел вечер выпускников в Пскове

24.06.2019 11:18|ПсковКомментариев: 0

Школьный выпускной – это всегда волнительное, тревожное и немного пугающее, но в то же время радостное и грандиозное событие для любого 11-классника. В этом году в Пскове прошли не только официальные церемонии вручения аттестатов, но и замечательный концерт, который надолго останется в памяти завтрашних студентов и учащихся профессиональных колледжей.

20 июня, Финский парк, радостные лица и улыбки, шарики и какое-то особенное, непередаваемое настроение! Праздник собрал на концертной площадке десятки молодых псковичей из разных школ, у которых впереди взрослая жизнь и много открытий.

Поздравляли выпускников музыкальные коллективы, администрация города, родители и учителя.

В праздничной программе приняли участие оркестр духовой и душевной музыки ZE FISH, музыкальный проект из Санкт-Петербурга Дунаевский Orchestra, играющий в различных направлениях и жанрах - джаз, фанк, диско, рок-н-ролл, поп, свинг, «Темная башня», ВИНТ CABALLERO, СЦ «Бригантина», FRESH и многие другие.

В Финском парке во время праздника кипела жизнь – ребята танцевали, подпевали артистам, а на их лицах была улыбка.

Под лучи уходящего в закат солнца перед выпускниками выступил популярный псковский диджей D-Space (Дима Комплиментов).

Танцевальные хиты не дали стоять на месте никому  – площадка возле сцены и за ее пределами была заполнена танцующими.

Во время концерта всем желающим раздавали бумажные самолетики, которые потом взлетели ввысь по команде ведущего.

Вот лишь немногие отзывы о празднике:

«Классный праздник получился, давно так не зажигали!»

«Ведущий молодец, Дунаевский оркестр очень понравились. Наши псковские группы тоже хорошие. Подтанцовку бы постарше нужно было поставить. Зефиш просто отпадные. Спасибо, вечер потрачен не зря!».

«Праздник получился крутым! Спасибо! Диджей в конце по-настоящему зажег толпу, было весело! Побольше бы подобных мероприятий!»

«Программа была замечательная, разнообразная на «всякий вкус и цвет». Видела, что и прогуливающиеся по парку люди были заинтересованы концертом. С удовольствием поучаствовали во флешмобе. В наше время таких выпускных не было. Все прошло на УРА!»

«Взлетай» - не случайное название концерта. Кому, как не молодым, достигать новых вершин и двигаться вперед? Кому, как не выпускникам, лететь вверх и исполнять свои мечты?

Полный фоторепортаж с концерта смотрите ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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