Общество

Возрожденные имена

Предлагаемый вниманию читателей документальный очерк был написан по горячим следам проведенного исследования биографии нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Кукушкина, чье имя на протяжении послевоенного времени оставалось в тени.

Неприметная и малонаселенная ныне деревня Букаши Псковского района на старой Крыпецкой дороге связана с несколькими поколениями моих предков из рода Кукушкиных.

Здесь, 3 августа 1922 года в семье моего прадеда Михаила Кукушкина родился сын, которого нарекли Александром, в честь небесного покровителя 96-го пехотного Омского полка - князя Александра Невского. Но прежде, чем перейти к рассказу о главном герое очерка, важно сказать несколько слов о Михаиле Кукушкине.

Судьба моего прадеда Михаила Кукушкина связана с Псковским кадетским корпусом и 96-м пехотным Омским полком в переломный период истории Российской империи.

Нагрудный знак 96-го пехотного Омского полка

На рассвете 18 июля 1914 года (по старому стилю) Российская империя объявила всеобщую мобилизацию. В этот день командир 96-го пехотного Омского полка вызвал старших офицеров в штабную канцелярию, где были вскрыты мобилизационные пакеты. Началось выполнение мобилизационного плана.

19 июля Германия объявила Российской империи войну.

В списках 96-го пехотного Омского полка значится имя и моего прадеда, ефрейтора Михаила Кукушкина.

В самом начале Первой мировой войны Михаил Кукушкин с однополчанами, покинув казармы 96-го пехотного Омского полка, в Пскове принял участие в первых ожесточенных боях русской армии с германскими войсками на территории Польши, под Варшавой. В ходе Варшавско-Ивангородской оборонительно-наступательной операции, в ночь на 29 сентября 1914 года 96-й пехотный Омский полк, попав в окружение, понес невосполнимые потери. Сотни солдат и офицеров пропали без вести. В числе 310 выживших в этой бойне оказался ефрейтор Михаил Кукушкин. Вероятно, тяжелое ранение, полученное на поле сражения, стало причиной направления Михаила Кукушкина на службу в Псковский кадетский корпус на должность корпусного хлебопека.

На завершающем этапе войны, из-за близости фронта, в сентябре 1917 года Михаил Кукушкин принял участие в эвакуации воспитанников Псковского кадетского корпуса в Казани.

24-26 октября 1917 года, находясь в Казани, псковские кадеты встретили Октябрьский вооруженный переворот. Верные присяге псковские юноши-кадеты стали не только свидетелями революционных событий, но и сами, жертвуя своими жизнями, приняли сторону казанских юнкеров, оказавших сопротивление большевикам. Выступление юнкеров и псковских кадет было подавлено.

По воспоминаниям участника событий – кадета А.В. Булгакова, здание Казанской духовной академии, где размещался Псковский кадетский корпус, было окружено солдатами-революционерами и подверглось обстрелу. Солдаты ворвались в вестибюль и пытались подняться на верхние этажи, чтобы расправиться с кадетами. Ситуация могла кончиться поголовным истреблением псковских кадет, если бы не геройский поступок Михаила Кукушкина, отмеченный А.В. Булгаковым на страницах истории Псковского кадетского корпуса, опубликованной им в эмиграции в Париже в 1954 году.

«Дело могло кончиться плохо,- вспоминает А.В. Булгаков. - Но каптенармус Махалин, хлебопек Кукушкин и некоторые другие низшие служащие защитили кадетов». Впоследствии спасенные от расправы юные псковичи-кадеты влились в армию Верховного правителя России А.В. Колчака, продолжив борьбу с большевиками на полях гражданской войны.

После событий Октябрьского переворота Михаил Кукушкин вернулся домой в деревню Букаши и не принимал участие в гражданской войне.

Воспоминания о рано ушедшем из жизни отважном и мужественном отце повлияли на характер и судьбу Александра Михайловича Кукушкина.

Все свою жизнь Александр Кукушкин посвятил военной службе в авиации. На этот путь его привела Великая Отечественная война. 22 июля 1941 года 18-летний Александр был призван на военную службу Лодейно-Польским РВК Ленинградской области. 27 июля 1941 года - зачислен курсантом во 2-ю Ленинградскую авиационно-техническую школу. В конце июля, в связи с угрожающей обстановкой на фронте, Государственный Комитет Обороны СССР принимает решение о передислокации авиационно-технической школы в глубокий тыл.

2-я Ленинградская авиационно-техническая школа была переведена в город Ишим Сибирского военного округа. Здесь, одновременно с налаживанием быта и подготовкой учебных классов для занятий, курсант Александр Кукушкин начал обучение на техника-механика авиации по вооружению.

Согласно данным учетно-послужной карточки, с 22 июня 1942 года механик по вооружению Александр Кукушкин находился в расположении 11 запасного авиационного истребительного полка в Кировобаде Закавказского военного округа (Азербайджан), а с 16 ноября 1942 года в расположении 9 запасного авиационного истребительного полка в Казани. В годы войны запасные авиационные истребительные полки занимались подготовкой маршевых полков и отдельных экипажей для истребительной авиации.

В 11 и 9 запасных авиационных истребительных полках Александр Кукушкин проходил подготовку на бомбардировщиках «ПЕ-2» и истребителях «ЛАГГ-3» - прототипах легендарного истребителя «Ла-5» в различных модификациях. Истребители «Ла-5ФН» приняли участие в сражении на Курской дуге. Они идеально подходили для боя на малых высотах.

23 марта 1943 года Александр Кукушкин возвращается в Ишим, чтобы продолжить обучение во 2-м Ленинградском военном авиационно-техническом училище.

Истребитель «Ла-5» первых серий

Следует отметить, что не было в стране ни одной авиационной части, в которой не служили бы воспитанники этого училища, где готовили специалистов высшего уровня для советской авиации: летчиков, техников-эксплуатационников и техников по вооружению, инструкторов-летчиков, механиков по вооружению и пиротехников, воздушных стрелков.

По окончании училища Александр Кукушкин в составе группы советских специалистов осуществлял подготовку чешских летчиков и механиков.

Осенью 1943 года между советским руководством и правительством Чехословакии в Лондоне было достигнута договоренность о подготовке на территории Советского Союза летно-технического состава авиации Чехословакии и формировании 1-го Чехословацкого истребительного авиационного полка. В первых числах апреля 1944 года из Лондона в Москву прибыли 20 чехословацких летчиков под командованием капитана Франтишека Файтла.

Франтишек Файтл

Группа чехословацких летчиков выехала в Иваново и приступила к переучиванию на советских самолетах «Ла-5ФН». 3 мая они впервые поднялись в воздух на советских истребителях. К этому времени закончили обучение в советских авиационных училищах и другие чехословацкие летчики. Эта дата стала днем рождения первой чехословацкой авиационной части на территории СССР.

Согласно учетно-послужной карточке, с 30 апреля 1944 года техник по вооружению Александр Кукушкин был зачислен в 1-й Чехословацкий истребительный авиационный полк под командованием Ф. Файтла.

18 мая чехословацких летчиков перебросили в подмосковную Кубинку, где они завер­шили переподготовку. После налета каж­дым пилотом 12 часов на «Ла-5ФН» 1-й чехословацкий истребительный авиа­полк был готов к боевым действиям.

В период переучивания чехословацкого летного и технического состава на «Ла-5» Александр Кукушкин провел 372 часа занятий по материальной части, вооружению и его грамотной эксплуатации.

Вооружение истребителя «Ла-5»

Первое боевое крещение 1-го Чехословацкого истребительного авиационного полка состоялось в сентябре 1944 года в небе над Словакией в период подъема национального восстания против немецко-фашистских оккупантов и диктаторского режима Тисо.

В событиях Словацкого национального восстания принял участие и пскович Александр Кукушкин.

17 сентября 1944 года техник по авиавооружению Александр Кукушкин в составе 1-го Чехословацкого истребительного авиаполка под командованием Франтишека Файтла прилетел в повстанческий район Словакии. Полк, имевший на вооружении 21 истребитель «Ла-5ФН», приземлился на аэродроме «Золна» в окрестностях городов Зволен и Баньска-Быстрица.

Аэродром «Три Дуба». Сентябрь 1944 года

В период Словацкого национального восстания ключевое значение в переброске на территорию повстанцев вооружения, медикаментов, продовольствия и военных имел партизанский аэродром «Три Дуба» в 7 километрах от Зволена, который стал конечным пунктом воздушного моста, перекинутого советской авиацией через Карпаты.

1-й Чехословацкий истреби­тельный авиаполк в это время входил в состав 2-й воздушной ар­мии, которой командовал генерал Красовский. Чехословацкие летчики получи­ли приказ оказывать непосредственную помощь армии Словакии.

На территории аэродрома «Три Дуба» в Словакии Александр Кукушкин находился с 17 сентября 1944 года по 25 октября 1944 года. За этот период под его руководством было обслужено 202 боевых самолетовылетов «Ла-5», с безотказной работой вооружения. С его личным участием произведено 129 ремонтов вооружения. Из чехословацкого технического состава Александр Кукушкин подготовил 12 мастеров и 3 механика по вооружению.

Истребители «Ла-5» на аэродроме «Три Дуба»

В боевых условиях в небе над Словакией пригодилась способность советских самолетов «Ла-5» нести 25-килограммовые, 50-килограммовые авиабомбы на подкрыльевых держателях. Из-за проблем с доставкой авиабомб советского образца замки держателей самолетов были переделаны для подвески чешских 50-килограммовых авиабомб. К сожалению, фамилии советских техников по вооружению приспособивших держатели для тяжеловесных авиабомб на «Ла-5» не упоминаются в специализированной военной и исторической литературе. Однако при исследовании биографии Александра Кукушкина были установлены интересные факты.

Согласно наградным листам, стали известны имена героев. Заслуга в техническом решении приспособления замков держателей под 50-килограммовые авиабомбы на самолетах «Ла-5» принадлежит Александру Михайловичу Кукушкину и старшему технику - лейтенанту Ивану Петровичу Каплуну, исключив тем самым перебои в боевой работе истребительного полка. За успешно выполненную сложную техническую задачу 22-летний Александр Кукушкин и Иван Каплун были награждены орденом Красной звезды.

Предвоенные запасы чехословацких боеприпасов наконец были использованы против немцев - оружейник подвешивает 50-килограммовую бомбу чехословацкого производства под крыло «Ла-5ФН». Аэродром «Три Дуба»

В докладе командира авиаполка Франтишека Файтла о боевой деятельности в Словакии с 17 сентября по 25 октября 1944 года отмечается, что за указанный период авиаполк произвел 492 боевых вылета, сбросив 624 зажигательных и фугасных бомб. То есть, согласно данным командира авиаполка, Александром Кукушкиным было обеспечено около половины боевых вылетов, нанесших неприятелю большие потери. Профессионализму советских военных авиатехников Ф. Файтл дал высокую оценку: «Советские механики в короткое время обучили словацких механиков настолько, что они могли работать самостоятельно. Они очень хорошо себя показали, а своим старанием и усердием обеспечили безопасное возвращение советского наземного персонала в СССР».

На подавление Словацкого национального восстания Вермахтом были брошены превосходящие по численности и вооружению силы. 25 октября 1944 года германская кампф-группа «Шилл» достигла Зволена, поставив под угрозу аэродром «Три Дуба». Началась срочная эвакуация аэродрома.

25 октября 1-й Чехословацкий истребительный авиационный полк покинул зону боевых действий и взял курс на восток. Вылет самолетов с аэродрома «Три Дуба» обеспечил Александр Кукушкин с боевыми товарищами.

Истребитель «Ла-5» на аэродроме «Три Дуба». Сентябрь 1944 года

Генерал-лейтенант авиации П.П. Перцов, бывший начальник штаба 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии вспоминал: «1-й чехословацкий истребительный авиационный полк в конце октября был вынужден вновь перебазироваться на советскую землю в район Перемышля. Отлет последних самолетов с аэродрома «Три Дуба» обеспечивали советские офицеры В.Н. Быков, А.М. Емельянов, В.И. Клецов, А.М. Кукушкин, Н.А. Шумилов. Они с честью выполнили свой воинский долг и вместе с чешскими товарищами ушли в горы».

Командующий 2-й воздушной ар­мии генерал С.А. Красовский в книге «Жизнь в авиации» также отмечает Александра Кукушкина. «В конце октября 1-й Чехословацкий истребительный авиаполк был вынужден вновь возвратиться в Перемышль. Подготовив самолеты и проводив их в полет, наши техники В. Н. Быков, А. М. Емельянов, А. М. Кукушкин, Н. А. Шумилов, В. И. Клецов и другие ушли в горы и организовали партизанский отряд. Руководители партизан доверительно рассказывали, что они не раз восхищались храбростью, выносливостью и выдержкой, которую проявляли авиаторы. В конце концов, наши воины добрались до линии фронта и вновь вернулись в свои части».

С отлетом последних советских самолетов повстанческий аэродром «Три Дуба» перестал функционировать.

Ввиду создавшейся тяжелой боевой обстановки в тылу противника Александр Кукушкин с оставшимися авиатехниками вынужден был уходить в горы в партизанский отряд и, находясь на территории Чехословакии с 25 октября 1944 года по 22 февраля 1945 года, принял участие в партизанском движении.

Главной задачей в это трудное время стало сохранение руководящего ядра восстания и соединение разрозненных партизанских отрядов. Руководящие должности в партизанском движении Чехословакии заняли советские офицеры - полковник А.Н. Асмолов и майор И.И. Скрипка. Главный штаб партизанского движения Чехословакии обосновался в Ломнистой долине, откуда незамедлительно вышел на связь с Украинским штабом партизанского движения и штабом 1-го Украинского фронта. Асмолову и Скрипке были поставлены задачи на восстановление нарушенных отступлением связей с партизанскими отрядами. Многие из них, пробиваясь в горы с боями, разделились на мелкие группы и лишились радиосредств.

Словацкий партизанский отряд в горах

С 28 октября 1944 года по 19 февраля 1945 года Александр Кукушкин выполнял ряд специальных заданий командующего партизанским движением в Словакии по налаживанию живой связи с партизанскими отрядами и бригадами и с распоряжениями об организации боевых действий, совершая при этом многокилометровые переходы в трудных условиях гор и зимы. Выполняя боевое задание под Брезно 17 ноября 1944 года, Александр Кукушкин был ранен в руку.

В феврале 1945 года под командованием Александра Кукушкина была направлена разведгруппа для связи с частями Красной армии с переходом линии фронта.

Болтунов Михаил Ефимович в книге «Стратегическая разведка ГРУ» отмечает, что «Главный штаб партизанского движения также подготовил группы бойцов для встречи с советскими войсками. Одну возглавил Кукушкин, другую - Быков. Вскоре пришло сообщение, что группа Кукушкина находится в частях генерала Свободы. Эту весть получили уже на марше. Штаб двинулся навстречу наступающим советским войскам. Новый переход проходил в сложных условиях. Пошел густой снег, головная застава потеряла маяки, пришлось начальнику штаба майору Скрипке лично возглавить колонну».

19 февраля 1945 года майор И.И. Скрипка радировал в штаб фронта: «...перешли линию фронта и соединились с частями Красной Армии».

За образцовое выполнение заданий командования, за мужество, проявленное в боях в партизанском отряде, младший техник-лейтенант, командир группы главного штаба партизанского движения в Словакии Александр Кукушкин был награжден вторым орденом «Красная звезда».

Наградной лист А.М. Кукушкина

По документам Центрального архива Министерства обороны прослеживается дальнейший боевой путь техника-лейтенанта Александра Кукушкина в должности заместителя старшего техника эскадрильи по вооружению 1-го Чехословацкого истребительного авиационного Зволенского полка 1-й Чехословацкой смешанной авиационной дивизии.

Смешанная авиационная ди­визия была сформирована 25 января 1945 года в составе двух истребительных пол­ков, вооруженных самолетами «Ла-5» и одного полка, вооружен­ного штурмовиками «Ил-2». Основу дивизии составил переформированный 1-й Чехословацкий истребительный авиационный полк под командованием Ф.Файтла, названный Зволенским.

Дивизия орга­низационно вошла в состав 2-й воздуш­ной армии ВВС Красной Армии и нахо­дилась в оперативном подчинении ко­мандира 1-го Чехословацкого армейско­го корпуса генерала Людовика Свободы (в будущем - президент ЧССР).

После фор­мирования дивизию передали в 8-ю воз­душную армию генерала В.Н. Жданова. На заключительном этапе войны 8-я воздушная армия действовала в интере­сах 4-го Украинского фронта, опериро­вавшего на территории южной Польши и Чехословакии. Кульминацией дей­ствий 4-го Украинского фронта стало наступление на Прагу.

В результате Маравска-Остравской операции (10 марта - 5 мая 1945 года) войска 4-го Украинского фронта овладели Моравско-Остравским промышленным районом и создали условия для дальнейшего наступления в центральную часть Чехословакии.

В боях за освобождение городов Опава и Моравска Острава Александром Кукушкиным в эскадрильи было обслужено 84 боевых самолетовылетов без отказа вооружения.

В ходе Пражской наступательной операции (6 мая - 11 мая 1945 года) 9 мая 1945 года советские войска вошли в город Прагу, последняя организованная военная сила вермахта прекратила свое существование. В честь одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги». В числе награжденных медалью - Александр Кукушкин.

Истребители «Ла-5». Парад 1-й Чехословацкой смешанной авиадивизии на аэродроме Прага-Летнани 1 июня 1945 года

Александр Михайлович Кукушкин награжден следующими советскими и иностранными воинскими наградами: тремя орденами «Красная Звезда»; медалью «За боевые заслуги»; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»; Чехословацким Военным крестом; Орденом Словацкого национального восстания 1-й степени; медалью «За освобождение Праги»; медалью «За храбрость перед врагом»; медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени; Орденом Отечественной войны 1-й степени.

Послевоенные годы жизни Александр Михайлович Кукушкин посвятил военной службе в советской авиации.

Михаил Семенов