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Общество

Возрожденные имена

24.06.2019 20:39|ПсковКомментариев: 0

Предлагаемый вниманию читателей документальный очерк был написан по горячим следам проведенного исследования биографии нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Кукушкина, чье имя на протяжении послевоенного времени оставалось в тени.

Неприметная и малонаселенная ныне деревня Букаши Псковского района на старой Крыпецкой дороге связана с несколькими поколениями моих предков из рода Кукушкиных.

Здесь, 3 августа 1922 года в семье моего прадеда Михаила Кукушкина родился сын, которого нарекли Александром, в честь небесного покровителя 96-го пехотного Омского полка - князя Александра Невского. Но прежде, чем перейти к рассказу о главном герое очерка, важно сказать несколько слов о Михаиле Кукушкине.

Судьба моего прадеда Михаила Кукушкина связана с Псковским кадетским корпусом и 96-м пехотным Омским полком в переломный период истории Российской империи.

Нагрудный знак 96-го пехотного Омского полка

На рассвете 18 июля 1914 года (по старому стилю) Российская империя объявила всеобщую мобилизацию. В этот день командир 96-го пехотного Омского полка вызвал старших офицеров в штабную канцелярию, где были вскрыты мобилизационные пакеты. Началось выполнение мобилизационного плана.

19 июля Германия объявила Российской империи войну.

В списках 96-го пехотного Омского полка значится имя и моего прадеда, ефрейтора Михаила Кукушкина.

В самом начале Первой мировой войны Михаил Кукушкин с однополчанами, покинув казармы 96-го пехотного Омского полка, в Пскове принял участие в первых ожесточенных боях русской армии с германскими войсками на территории Польши, под Варшавой. В ходе Варшавско-Ивангородской оборонительно-наступательной операции, в ночь на 29 сентября 1914 года 96-й пехотный Омский полк, попав в окружение, понес невосполнимые потери. Сотни солдат и офицеров пропали без вести. В числе 310 выживших в этой бойне оказался ефрейтор Михаил Кукушкин. Вероятно, тяжелое ранение, полученное на поле сражения, стало причиной направления Михаила Кукушкина на службу в Псковский кадетский корпус на должность корпусного хлебопека.

На завершающем этапе войны, из-за близости фронта, в сентябре 1917 года Михаил Кукушкин принял участие в эвакуации воспитанников Псковского кадетского корпуса в Казани.

24-26 октября 1917 года, находясь в Казани, псковские кадеты встретили Октябрьский вооруженный переворот. Верные присяге псковские юноши-кадеты стали не только свидетелями революционных событий, но и сами, жертвуя своими жизнями, приняли сторону казанских юнкеров, оказавших сопротивление большевикам. Выступление юнкеров и псковских кадет было подавлено.

По воспоминаниям участника событий – кадета А.В. Булгакова, здание Казанской духовной академии, где размещался Псковский кадетский корпус, было окружено солдатами-революционерами и подверглось обстрелу. Солдаты ворвались в вестибюль и пытались подняться на верхние этажи, чтобы расправиться с кадетами. Ситуация могла кончиться поголовным истреблением псковских кадет, если бы не геройский поступок Михаила Кукушкина, отмеченный А.В. Булгаковым на страницах истории Псковского кадетского корпуса, опубликованной им в эмиграции в Париже в 1954 году.

«Дело могло кончиться плохо,- вспоминает А.В. Булгаков. - Но каптенармус Махалин, хлебопек Кукушкин и некоторые другие низшие служащие защитили кадетов». Впоследствии спасенные от расправы юные псковичи-кадеты влились в армию Верховного правителя России А.В. Колчака, продолжив борьбу с большевиками на полях гражданской войны.

После событий Октябрьского переворота Михаил Кукушкин вернулся домой в деревню Букаши и не принимал участие в гражданской войне.

Воспоминания о рано ушедшем из жизни отважном и мужественном отце повлияли на характер и судьбу Александра Михайловича Кукушкина.

Все свою жизнь Александр Кукушкин посвятил военной службе в авиации. На этот путь его привела Великая Отечественная война. 22 июля 1941 года 18-летний Александр был призван на военную службу Лодейно-Польским РВК Ленинградской области. 27 июля 1941 года - зачислен курсантом во 2-ю Ленинградскую авиационно-техническую школу. В конце июля, в связи с угрожающей обстановкой на фронте, Государственный Комитет Обороны СССР принимает решение о передислокации авиационно-технической школы в глубокий тыл.

2-я Ленинградская авиационно-техническая школа была переведена в город Ишим Сибирского военного округа. Здесь, одновременно с налаживанием быта и подготовкой учебных классов для занятий, курсант Александр Кукушкин начал обучение на техника-механика авиации по вооружению.

Согласно данным учетно-послужной карточки, с 22 июня 1942 года механик по вооружению Александр Кукушкин находился в расположении 11 запасного авиационного истребительного полка в Кировобаде Закавказского военного округа (Азербайджан), а с 16 ноября 1942 года в расположении 9 запасного авиационного истребительного полка в Казани. В годы войны запасные авиационные истребительные полки занимались подготовкой маршевых полков и отдельных экипажей для истребительной авиации.

В 11 и 9 запасных авиационных истребительных полках Александр Кукушкин проходил подготовку на бомбардировщиках «ПЕ-2» и истребителях «ЛАГГ-3» - прототипах легендарного истребителя «Ла-5» в различных модификациях. Истребители «Ла-5ФН» приняли участие в сражении на Курской дуге. Они идеально подходили для боя на малых высотах.

23 марта 1943 года Александр Кукушкин возвращается в Ишим, чтобы продолжить обучение во 2-м Ленинградском военном авиационно-техническом училище.

 Истребитель «Ла-5» первых серий

Следует отметить, что не было в стране ни одной авиационной части, в которой не служили бы воспитанники этого училища, где готовили специалистов высшего уровня для советской авиации: летчиков, техников-эксплуатационников и техников по вооружению, инструкторов-летчиков, механиков по вооружению и пиротехников, воздушных стрелков.

По окончании училища Александр Кукушкин в составе группы советских специалистов осуществлял подготовку чешских летчиков и механиков.

Осенью 1943 года между советским руководством и правительством Чехословакии в Лондоне было достигнута договоренность о подготовке на территории Советского Союза летно-технического состава авиации Чехословакии и формировании 1-го Чехословацкого истребительного авиационного полка. В первых числах апреля 1944 года из Лондона в Москву прибыли 20 чехословацких летчиков под командованием капитана Франтишека Файтла.

Франтишек Файтл

Группа чехословацких летчиков выехала в Иваново и приступила к переучиванию на советских самолетах «Ла-5ФН». 3 мая они впервые поднялись в воздух на советских истребителях. К этому времени закончили обучение в советских авиационных училищах и другие чехословацкие летчики. Эта дата стала днем рождения первой чехословацкой авиационной части на территории СССР.

Согласно учетно-послужной карточке, с 30 апреля 1944 года техник по вооружению Александр Кукушкин был зачислен в 1-й Чехословацкий истребительный авиационный полк под командованием Ф. Файтла.

18 мая чехословацких летчиков перебросили в подмосковную Кубинку, где они завер­шили переподготовку. После налета каж­дым пилотом 12 часов на «Ла-5ФН» 1-й чехословацкий истребительный авиа­полк был готов к боевым действиям.

В период переучивания чехословацкого летного и технического состава на «Ла-5» Александр Кукушкин провел 372 часа занятий по материальной части, вооружению и его грамотной эксплуатации.

Вооружение истребителя «Ла-5»

Первое боевое крещение 1-го Чехословацкого истребительного авиационного полка состоялось в сентябре 1944 года в небе над Словакией в период подъема национального восстания против немецко-фашистских оккупантов и диктаторского режима Тисо.

В событиях Словацкого национального восстания принял участие и пскович Александр Кукушкин.

17 сентября 1944 года техник по авиавооружению Александр Кукушкин в составе 1-го Чехословацкого истребительного авиаполка под командованием Франтишека Файтла прилетел в повстанческий район Словакии. Полк, имевший на вооружении 21 истребитель «Ла-5ФН», приземлился на аэродроме «Золна» в окрестностях городов Зволен и Баньска-Быстрица.

Аэродром «Три Дуба». Сентябрь 1944 года

В период Словацкого национального восстания ключевое значение в переброске на территорию повстанцев вооружения, медикаментов, продовольствия и военных имел партизанский аэродром «Три Дуба» в 7 километрах от Зволена, который стал конечным пунктом воздушного моста, перекинутого советской авиацией через Карпаты.

1-й Чехословацкий истреби­тельный авиаполк в это время входил в состав 2-й воздушной ар­мии, которой командовал генерал Красовский. Чехословацкие летчики получи­ли приказ оказывать непосредственную помощь армии Словакии.

На территории аэродрома «Три Дуба» в Словакии Александр Кукушкин находился с 17 сентября 1944 года по 25 октября 1944 года. За этот период под его руководством было обслужено 202 боевых самолетовылетов «Ла-5», с безотказной работой вооружения. С его личным участием произведено 129 ремонтов вооружения. Из чехословацкого технического состава Александр Кукушкин подготовил 12 мастеров и 3 механика по вооружению.

Истребители «Ла-5» на аэродроме «Три Дуба»

В боевых условиях в небе над Словакией пригодилась способность советских самолетов «Ла-5» нести 25-килограммовые, 50-килограммовые авиабомбы на подкрыльевых держателях. Из-за проблем с доставкой авиабомб советского образца замки держателей самолетов были переделаны для подвески чешских 50-килограммовых авиабомб. К сожалению, фамилии советских техников по вооружению приспособивших держатели для тяжеловесных авиабомб на «Ла-5» не упоминаются в специализированной военной и исторической литературе. Однако при исследовании биографии Александра Кукушкина были установлены интересные факты.

Согласно наградным листам, стали известны имена героев. Заслуга в техническом решении приспособления замков держателей под 50-килограммовые авиабомбы на самолетах «Ла-5» принадлежит Александру Михайловичу Кукушкину и старшему технику - лейтенанту Ивану Петровичу Каплуну, исключив тем самым перебои в боевой работе истребительного полка. За успешно выполненную сложную техническую задачу 22-летний Александр Кукушкин и Иван Каплун были награждены орденом Красной звезды.

Предвоенные запасы чехословацких боеприпасов наконец были использованы против немцев - оружейник подвешивает 50-килограммовую бомбу чехословацкого производства под крыло «Ла-5ФН». Аэродром «Три Дуба»

В докладе командира авиаполка Франтишека Файтла о боевой деятельности в Словакии с 17 сентября по 25 октября 1944 года отмечается, что за указанный период авиаполк произвел 492 боевых вылета, сбросив 624 зажигательных и фугасных бомб. То есть, согласно данным командира авиаполка, Александром Кукушкиным было обеспечено около половины боевых вылетов, нанесших неприятелю большие потери. Профессионализму советских военных авиатехников Ф. Файтл дал высокую оценку: «Советские механики в короткое время обучили словацких механиков настолько, что они могли работать самостоятельно. Они очень хорошо себя показали, а своим старанием и усердием обеспечили безопасное возвращение советского наземного персонала в СССР».

На подавление Словацкого национального восстания Вермахтом были брошены превосходящие по численности и вооружению силы. 25 октября 1944 года германская кампф-группа «Шилл» достигла Зволена, поставив под угрозу аэродром «Три Дуба». Началась срочная эвакуация аэродрома.

25 октября 1-й Чехословацкий истребительный авиационный полк покинул зону боевых действий и взял курс на восток. Вылет самолетов с аэродрома «Три Дуба» обеспечил Александр Кукушкин с боевыми товарищами.

Истребитель «Ла-5» на аэродроме «Три Дуба». Сентябрь 1944 года

Генерал-лейтенант авиации П.П. Перцов, бывший начальник штаба 8-й гвардейской истребительной авиационной дивизии вспоминал: «1-й чехословацкий истребительный авиационный полк в конце октября был вынужден вновь перебазироваться на советскую землю в район Перемышля. Отлет последних самолетов с аэродрома «Три Дуба» обеспечивали советские офицеры В.Н. Быков, А.М. Емельянов, В.И. Клецов, А.М. Кукушкин, Н.А. Шумилов. Они с честью выполнили свой воинский долг и вместе с чешскими товарищами ушли в горы».

Командующий 2-й воздушной ар­мии генерал С.А. Красовский в книге «Жизнь в авиации» также отмечает Александра Кукушкина. «В конце октября 1-й Чехословацкий истребительный авиаполк был вынужден вновь возвратиться в Перемышль. Подготовив самолеты и проводив их в полет, наши техники В. Н. Быков, А. М. Емельянов, А. М. Кукушкин, Н. А. Шумилов, В. И. Клецов и другие ушли в горы и организовали партизанский отряд. Руководители партизан доверительно рассказывали, что они не раз восхищались храбростью, выносливостью и выдержкой, которую проявляли авиаторы. В конце концов, наши воины добрались до линии фронта и вновь вернулись в свои части».

С отлетом последних советских самолетов повстанческий аэродром «Три Дуба» перестал функционировать.

Ввиду создавшейся тяжелой боевой обстановки в тылу противника Александр Кукушкин с оставшимися авиатехниками вынужден был уходить в горы в партизанский отряд и, находясь на территории Чехословакии с 25 октября 1944 года по 22 февраля 1945 года, принял участие в партизанском движении.

Главной задачей в это трудное время стало сохранение руководящего ядра восстания и соединение разрозненных партизанских отрядов. Руководящие должности в партизанском движении Чехословакии заняли советские офицеры - полковник А.Н. Асмолов и майор И.И. Скрипка. Главный штаб партизанского движения Чехословакии обосновался в Ломнистой долине, откуда незамедлительно вышел на связь с Украинским штабом партизанского движения и штабом 1-го Украинского фронта. Асмолову и Скрипке были поставлены задачи на восстановление нарушенных отступлением связей с партизанскими отрядами. Многие из них, пробиваясь в горы с боями, разделились на мелкие группы и лишились радиосредств.

Словацкий партизанский отряд в горах

С 28 октября 1944 года по 19 февраля 1945 года Александр Кукушкин выполнял ряд специальных заданий командующего партизанским движением в Словакии по налаживанию живой связи с партизанскими отрядами и бригадами и с распоряжениями об организации боевых действий, совершая при этом многокилометровые переходы в трудных условиях гор и зимы. Выполняя боевое задание под Брезно 17 ноября 1944 года, Александр Кукушкин был ранен в руку.

В феврале 1945 года под командованием Александра Кукушкина была направлена разведгруппа для связи с частями Красной армии с переходом линии фронта.

Болтунов Михаил Ефимович в книге «Стратегическая разведка ГРУ» отмечает, что «Главный штаб партизанского движения также подготовил группы бойцов для встречи с советскими войсками. Одну возглавил Кукушкин, другую - Быков. Вскоре пришло сообщение, что группа Кукушкина находится в частях генерала Свободы. Эту весть получили уже на марше. Штаб двинулся навстречу наступающим советским войскам. Новый переход проходил в сложных условиях. Пошел густой снег, головная застава потеряла маяки, пришлось начальнику штаба майору Скрипке лично возглавить колонну».

19 февраля 1945 года майор И.И. Скрипка радировал в штаб фронта: «...перешли линию фронта и соединились с частями Красной Армии».

За образцовое выполнение заданий командования, за мужество, проявленное в боях в партизанском отряде, младший техник-лейтенант, командир группы главного штаба партизанского движения в Словакии Александр Кукушкин был награжден вторым орденом «Красная звезда».

Наградной лист А.М. Кукушкина

По документам Центрального архива Министерства обороны прослеживается дальнейший боевой путь техника-лейтенанта Александра Кукушкина в должности заместителя старшего техника эскадрильи по вооружению 1-го Чехословацкого истребительного авиационного Зволенского полка 1-й Чехословацкой смешанной авиационной дивизии.

Смешанная авиационная ди­визия была сформирована 25 января 1945 года в составе двух истребительных пол­ков, вооруженных самолетами «Ла-5» и одного полка, вооружен­ного штурмовиками «Ил-2». Основу дивизии составил переформированный 1-й Чехословацкий истребительный авиационный полк под командованием Ф.Файтла, названный Зволенским.

Дивизия орга­низационно вошла в состав 2-й воздуш­ной армии ВВС Красной Армии и нахо­дилась в оперативном подчинении ко­мандира 1-го Чехословацкого армейско­го корпуса генерала Людовика Свободы (в будущем - президент ЧССР).

После фор­мирования дивизию передали в 8-ю воз­душную армию генерала В.Н. Жданова. На заключительном этапе войны 8-я воздушная армия действовала в интере­сах 4-го Украинского фронта, опериро­вавшего на территории южной Польши и Чехословакии. Кульминацией дей­ствий 4-го Украинского фронта стало наступление на Прагу.

В результате Маравска-Остравской операции (10 марта - 5 мая 1945 года) войска 4-го Украинского фронта овладели Моравско-Остравским промышленным районом и создали условия для дальнейшего наступления в центральную часть Чехословакии.

В боях за освобождение городов Опава и Моравска Острава Александром Кукушкиным в эскадрильи было обслужено 84 боевых самолетовылетов без отказа вооружения.

В ходе Пражской наступательной операции (6 мая - 11 мая 1945 года) 9 мая 1945 года советские войска вошли в город Прагу, последняя организованная военная сила вермахта прекратила свое существование. В честь одержанной победы была учреждена медаль «За освобождение Праги». В числе награжденных медалью - Александр Кукушкин.

Истребители «Ла-5». Парад 1-й Чехословацкой смешанной авиадивизии на аэродроме Прага-Летнани 1 июня 1945 года

Александр Михайлович Кукушкин награжден следующими советскими и иностранными воинскими наградами: тремя орденами «Красная Звезда»; медалью «За боевые заслуги»; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»; Чехословацким Военным крестом; Орденом Словацкого национального восстания 1-й степени; медалью «За освобождение Праги»; медалью «За храбрость перед врагом»; медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени; Орденом Отечественной войны 1-й степени.

Послевоенные годы жизни Александр Михайлович Кукушкин посвятил военной службе в советской авиации.

Михаил Семенов

Теги: #ВОВ #краеведение #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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24.06.2019, 15:120 В ДТП в Пскове пострадали пенсионер с признаками опьянения и беременная девушка 24.06.2019, 15:080 ОЭЗ «Моглино» подготовила обширную программу к Ганзейским дням в Пскове 24.06.2019, 14:570 В Псковской области прошел фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок 24.06.2019, 14:510 В ДТП в Себежском районе пострадал 6-летний ребенок
24.06.2019, 14:474 38-летнюю псковичку насмерть сбил поезд 24.06.2019, 14:460 Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца года 24.06.2019, 14:331 В Великих Луках задержан юноша, похитивший продукты из магазина 24.06.2019, 14:221 Молодые профсоюзные активисты Псковской области выразили протест против незаконных увольнений сотрудников «Нестле-Россия»
24.06.2019, 14:150 Стали известны самые популярные у россиян летние междугородние автобусные маршруты 24.06.2019, 14:050 Спектакль Псковского драмтеатра «Год Жирафа» примет участие в Международном фестивале «Кyкart» 24.06.2019, 13:510 Псковстат: К новым технологиям и источникам данных 24.06.2019, 13:430 Члены Молодежного Общественного Совета при главе администрации Великих Лук побывали в Госдуме
24.06.2019, 13:351 В Пскове отремонтируют Сиреневый бульвар 24.06.2019, 13:310 Россотрудничество и Русская Ганза собираются развивать международные связи городов Ганзейского союза 24.06.2019, 13:260 Мошенник пытался присвоить 100 тысяч рублей великолучанки, продававшей газовую плиту 24.06.2019, 13:191 В Пскове отремонтировано 46 из 54 дорог, находящихся на гарантийном ремонте
24.06.2019, 13:141 Менять псковский регион к лучшему призвала врио ректора ПсковГУ выпускников-отличников 24.06.2019, 13:080 Сотрудник СУ СК РФ по Псковской области принял участие в спортивном ориентировании на байдарках 24.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.06.2019, 13:010 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди
24.06.2019, 12:591 Научиться преодолевать себя и трудности пожелал выпускникам ПсковГУ Александр Котов 24.06.2019, 12:470 Два водогрейных котла котельной Опочецкого дома-интерната заменят за 1,9 миллиона рублей 24.06.2019, 12:340 Выпускников-отличников ПсковГУ чествуют в администрации Псковской области 24.06.2019, 12:342 «Постскриптум»: Об итогах праймериз «Единой России» и прямой линии президента
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