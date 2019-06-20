Общество

Члены Молодежного Общественного Совета при главе администрации Великих Лук побывали в Госдуме

Члены Молодежного Общественного Совета при главе администрации города Великие Луки побывали на экскурсии в Государственной Думе РФ. Экскурсию по зданию нижней палаты для них провел помощник депутата Госдумы Александра Козловского, ответственный секретарь Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности ГД РФ Антон Митрофанов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, молодые люди осмотрели рабочий кабинет Александра Козловского и конференц-залы всех четырех думских фракций. Кроме того, им рассказали об истории российского парламентаризма, познакомили со всеми политическими партиями, работающими в Думе. Затем, по традиции, в рамках «круглого стола» молодые люди задали важные для них вопросы, касающиеся законотворчества и развития нашей страны. В частности, членов Молодежного Общественного Совета при главе администрации Великих Лук интересовали тонкости работы важного сегодня экологического проекта по раздельному сбору бытовых отходов.

Молодым людям рассказали, что сегодня в России ведется активная работа по этой проблеме на всех уровнях власти. В частности, Александр Козловский является сопредседателем Экспертного совета по развитию промышленности и инновационных технологий по переработке отходов производства и потребления при Комитете Госдумы по экономической политике промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. На заседаниях этого Совета вырабатываются важные экспертные мнения, которые станут основой решения проблемы переработки отходов. В этом месяце заседание рабочей группы Экспертного Совета состоялось в Санкт-Петербурге в стенах новой инженерно-технологической школы №777. Своим видением решения вопроса по раздельному сбору мусора и дальнейшей его переработке делились эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также руководители инновационных учебных заведений и вузов.

Другие вопросы, которые интересовали членов Молодежного Общественного Совета, касались волонтерской деятельности, их участия в областных конкурсах и многого другого.

Отметим, что экскурсии школьников и представителей молодежи Псковской области в Государственную Думу РФ стали ежемесячными. Инициатор экскурсий - депутат Госдумы Александр Козловский.