Общество

Как оспорить кадастровую стоимость, разъясняют псковичам

Как оспорить кадастровую стоимость, напоминают псковичам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, у каждого заинтересованного лица есть право оспорить кадастровую стоимость в суде или в специальных комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданных при каждом управлении Росреестра по субъектам Российской Федерации. На территории Псковской области создана комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Псковской области.

Комиссия принимает решение в течении одного месяца с даты поступления заявления в комиссию.

Заявление может быть подано в комиссию в период с даты внесения в ЕГРН результатов определения кадастровой стоимости по дату внесения в ЕГРН результатов определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной государственной кадастровой оценки или при определении кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости при включении сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик, но не позднее чем в течение пяти лет с даты внесения в ЕГРН оспариваемых результатов определения кадастровой стоимости.

Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости в комиссии является:

- недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;

- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость.

С заявлением на основании недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости и заявлением на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость, в комиссию могут обратиться юридические лица, физические лица в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органы государственной власти, органы местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления досудебное урегулирование споров о кадастровой оценке обязательно. Перед подачей иска в суд они сначала должны обратиться в комиссию.

Если основанием подачи заявления была недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, по результатам рассмотрения данного заявления комиссия вправе принять одно из следующих решений:

- об отклонении заявления в случае использования достоверных сведений об объекте недвижимости при определении кадастровой стоимости;

- о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в случае недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости.

В случае, если заявление подано на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость, комиссия принимает решение об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости или отклоняет заявление в случаях, предусмотренных порядком создания и работы комиссии.

После принятия комиссией решения о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, в течение пяти рабочих дней с даты его принятия, комиссия направляет копию указанного решения в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

По основным вопросам о пересмотре кадастровой стоимости возможно обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, 11, каб.35, тел.: 8 (8112) 687433.

Более подробную информацию можно получить на сайте Росреестра (Главная→Физическим лицам→Полезная информация→Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости).

Решения комиссии могут быть оспорены в суде.

Пересмотр кадастровой стоимости в суде осуществляется в установленном законодательством порядке рассмотрения судебных споров.