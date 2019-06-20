Общество

Молодые профсоюзные активисты Псковской области выразили протест против незаконных увольнений сотрудников «Нестле-Россия»

Участники второго съезда профсоюзной молодежи Псковской области, который проходил 21-23 июня на турбазе «Пушкиногорье», присоединились к кампании солидарных действий в поддержку сотрудников «Нестле-Россия». Ситуация с понуждением к увольнению около 300 сотрудников подразделений продаж обсуждалась в ходе работы по группам.

По итогам обсуждения молодые профактивисты представили свое отношение к данной ситуации: они разработали плакаты, сняли видеоролик в поддержку работников, на которых оказывалось давление со стороны руководства компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обсовпрофа.

Представители Молодежного совета Псковского облсовпрофа направили в адрес генерального директора ООО «Нестле Россия» Марсиаля Роллана письмо с поддержкой требований ОППО «Нестле-Черноземье»: немедленно и безоговорочно остановить все начатые 14 мая процедуры сокращения, увольнения и закрытия филиала в Брянске; аннулировать все полученные под давлением заявления; принести извинения пострадавшим сотрудникам и вступить в переговоры с ОППО «Нестле — Черноземье» по поводу альтернатив реструктуризации в Департаменте корпоративных продаж ООО «Нестле Россия» и подразделениях продаж бизнесов Пурина, Детского питания, Нестле-Профешнл и Готовых завтраков.

23 июня участники второго съезда профсоюзной молодежи Псковской области организовали флешмоб в поддержку работников «Нестле Россия», в котором приняла участие председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова. Акция прошла под лозунгом «Люди – не мусор! Позор «Нестле»!»

Добавим, что к акции солидарной поддержки присоединились также Псковская областная организация работников автотранспорта и дорожного хозяйства, областная организация профсоюза «Торговое единство». Ранее письмо в адрес руководства компании направили областная организация профсоюза работников лесных отраслей, профсоюза работников культуры, профсоюза работников промышленности.

Добавим, что в акции поддержки работников «Нестле» может поучаствовать каждый профсоюзный активист, отправив письмо в адрес руководства компании с сайта газеты «Солидарность». Также акция поддержки проводится в соцсетях с хэштегами #Нестле_позор! #бойкотnestle.