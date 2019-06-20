Общество

В Псковской области прошел фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок

В эти выходные на базе загородного отеля «Волынь» прошел традиционный фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок на «Кубок Волыни», сообщает портал sport60.ru.

Соревнования прошли в два тура, и длились два дня на Жижицком озере. В этом году к участию в соревнованиях заявились шестнадцать команд. Со слов участников, состязания проходили динамично и результативно, рыба клевала хорошо.

Первое место заняла сборная Великих Лук. Прошлогодние победители семейная пара Кичевы из города Сланцы оказались на втором месте с отставанием от первого в 580 граммов.

Соревнования организованы загородным отелем «Волынь» и великолукским филиалом федерации рыболовного спорта Псковской области.