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Общество

В Псковской области прошел фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок

24.06.2019 14:57|ПсковКомментариев: 0

В эти выходные на базе загородного отеля «Волынь» прошел традиционный фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок на «Кубок Волыни», сообщает портал sport60.ru. 

Соревнования прошли в два тура, и длились два дня на Жижицком озере. В этом году к участию в соревнованиях заявились шестнадцать команд. Со слов участников, состязания проходили динамично и результативно, рыба клевала хорошо.

Первое место заняла сборная Великих Лук. Прошлогодние победители семейная пара Кичевы из города Сланцы оказались на втором месте с отставанием от первого в 580 граммов.

Соревнования организованы загородным отелем «Волынь» и великолукским филиалом федерации рыболовного спорта Псковской области.

Теги: #рыбалка
Источник: Псковская Лента Новостей
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