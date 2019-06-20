Общество

Идет прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Псковской области»

Продолжается прием заявок на участие в областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области». В нем имеют право участвовать все поселения региона в трех категориях: городские поселения, сельские поселения с численностью населения до 1,7 тыс. человек и сельские поселения с численностью населения более 1,7 тыс. человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Конкурс проводится уже в четвертый раз и завершится 1 октября. Прием конкурсных материалов продлится до 30 июня, рассмотрение, оценка конкурсных материалов и составление списка претендентов на победу будет осуществляться с 1 по 31 июля. На третьем этапе, с 1 по 31 августа, будет дана оценка материалов на местности. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится с 1 сентября по 1 октября.

В этом году лучшее поселение будут выбирать по трем номинациям: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры». Номинация «Экономика успеха» исключена из положения о конкурсе. Кроме того, дополнен перечень критериев и показателей каждой номинации наличием территориального общественного самоуправления.

Также по предложению членов конкурсной комиссии в текущем году в каждой категории участников и в каждой номинации будет определено по два победителя. В связи с этим увеличились шансы на получение гранта из областного бюджета.

Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за 1-е место и 500 тыс. рублей - за второе. Для сельских поселений — 700 тыс. за 1-е место и 300 тыс. рублей - за 2-е. На грантовую поддержку поселений в областном бюджете заложено 10,5 млн рублей.

Напомним, инициатива проведения конкурса «Лучшее поселение Псковской области» принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района, она была поддержана областными властями. Цель конкурса - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.