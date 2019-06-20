Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Что нам стоит дом построить
Зачем сапогам полоска?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Гибкая линейка Yota
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
Ганза. Схема перекрытия дорог
Олег Брячак против АЗС
Штрафы выше — город чище
Ганзейские дни. Программа
 
 
 
ещё Общество 20.06.2019 12:4917 Псковичи пожаловались Путину, что им не попасть на прием в онкоцентр 24.06.2019 21:520 Как не допустить пожаров в быту, рассказали жителям Пушкинских Гор 24.06.2019 21:200 В УФСИН России по Псковской области прошла прямая линия с населением 24.06.2019 20:500 Меры безопасности будут усилены на 60-м Кургане Дружбы в Себежском районе 24.06.2019 20:390 Возрожденные имена 24.06.2019 20:340 Как оспорить кадастровую стоимость, разъясняют псковичам
 
 
 
Самое популярное 23.06.2019 12:432 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 24.06.2019 13:010 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди 24.06.2019 11:111 Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики 24.06.2019 11:331 Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга 22.06.2019 16:2810 Памятный Ганзейский знак в Пскове к празднику установлен не будет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Время собирать камни: почему благоустройство вокруг храма Сергия с Залужья - не устраивает?

24.06.2019 20:07|ПсковКомментариев: 2

«Говорят, что дорога к храму бывает легкой, а бывает и тяжелой. У нас она каменистая и очень-очень трудная. Трудная потому, что приходится буквально по булыжникам идти на службу к нашему храму Сергия Радонежского (ул. Свердлова, 42-а)». Разосланное чиновникам города, губернатору, президенту, разошедшееся по соцсетям обращение прихожан храма, расположенного в центре города и восстановленного четыре года назад, стало последней каплей в долгих попытках добиться понимания и решения простой, казалось бы, проблемы - доступности прилегающей территории.

В минувшую субботу мы отправились во двор на пересечении Свердлова и Октябрьского, чтобы прочувствовать на себе все «прелести» каменистой дороги и поговорить с настоятелем храма и прихожанами.

Поверьте, описать словами, каково это - пытаться преодолеть преграду в виду гравия крупной фракции, сложно. Хорошо еще, что я не додумалась надеть босоножки на каблуках - тогда мое путешествие (а это каких-то 20-30 метров) превратилось бы в аттракцион почище американских горок. По крайней мере, покупать новую обувь мне бы точно пришлось. Собственно, люди знающие уже протоптали небольшую тропку в обход «тернистой» дороги. Тропка выводит на высокий бордюр, по которому можно пройти еще немного. Но затем все равно придется выходить на камни, перекатывающиеся под ногами и заставляющие почувствовать неповторимый рельеф каждого из них.

Бабушки, мамы с колясками, инвалиды - никто, почему-то, не оценил всей красоты задуманного дизайна. Не нравится он и администрации города, которая разработала проект благоустройства территории вокруг храма в ходе подготовки улицы Свердлова к Ганзейским дням. Не нравится он, похоже, и подрядчику, который в рамках договора должен будет устранять обнаруженные недочеты.

«Благоустройство территории началось прошлым летом, - рассказывает настоятель храма иерей Константин Быков. - Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в этом процессе - администрации города, строителям. Но в процессе выявился ряд проблем, например, данная дорога. Она должна, согласно проекту, иметь асфальтированный покров. Но асфальт не положили по причине близко расположенного культурного слоя. Археологи не против провести раскопки, но средств на это в бюджет не заложено ни на этот, ни на следующий год. Тогда приняли решение изменить проект: сняли 40 см земли, постелили "подушку" и вместо асфальта засыпали грубый гравий и гранит. Независимые специалисты говорят, что это нарушение технологии: гравий должен быть мелкой фракции».

По словам священника, среди прихожан храма есть инвалиды и пожилые люди, которые жалуются на неудобства. Было несколько случаев, когда на гравии падали дети и разбивали в кровь колени и руки. Кроме того, в зазоры между камнями забивается грязь, мусор, опавшие листья, что затрудняет уборку территории вокруг храма.

Нельзя сказать, что попытки решить проблему не предпринимались. После обращений настоятеля в муниципалитет и управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова гравий пытались утрамбовать катком, делали расклинцовку (процесс трамбовки различных фракций щебня в слой однородной плотности - от ред.), но эти меры не помогли.

«Мне требуются некоторые усилия, чтобы преодолевать дорогу, - говорит прихожанка храма, 79-летняя Галина Георгиевна. - Лучше, конечно, чтобы была ровненькая дорожка - двигаться было бы легче. В церковь хожу - как Господь благословит, стараюсь службы не пропускать». Она поудобнее опирается на два костыля, я спрашиваю: «И что, вот так, каждый раз идете?». «А как иначе? Летать не умею. Пусть бы подрядчик пришел к нам в гости и прогулялся до храма», - отвечает бабушка.

Дорога из серии «хотели как лучше, а получилось как всегда» - не единственная проблема храма. Взять хотя бы купол: в проекте не было сведений о том, как закреплять лемехи (продолговатые дощечки в форме лопатки, служащие для покрытия глав шатров и других округлых форм, наподобие черепицы). Соответственно, они были закреплены неправильно. После трех лет совместной работы с областным Комитетом по культуре были получены новые рекомендации от архитектора и выработано решение полностью менять купол, переделывать лемешины. Даже леса поставили, но прошел месяц, а работа застыла на месте.

Еще больше беспокойства вызывает ситуация с водоотведением на территории храма. Прошлым летом планировалось при асфальтировании сделать наклон от храма в сторону двора с дальнейшим уходом воды в дворовую канализацию или ливневку Октябрьского проспекта. Ничего этого сделано не было. Наоборот - невооруженным глазом видно, что храм оказался в углублении: его как топило, так и топит дальше. Подвал весь в плесени и сырости. Попытались обустроить естественное водоотведение, но вновь что-то помешало. Вся вода собирается рядом с храмом, образуя болото. Намокает отмостка, отваливается штукатурка. На секунду: речь идет о памятнике истории и культуры федерального значения, возведенном в Пскове в XVI веке.

В июне 2018 года сюда приезжал тогдашний глава города Иван Цецерский, который, узнав о том, что гниет купол и не действует водоотведение, подчеркивал, что храму надо помочь: «Центр города, старинный храм, да и место, где Ганза проходить будет».

Тогда же, в ходе контрольного выезда представителей администрации города, встал вопрос и о необходимости установки туалета - так как молодые люди, которые собираются в этом районе вечерами, используют территорию, прилегающую к храму, в качестве общественной уборной. Немалое беспокойство доставляют и лица без определенного места жительства, которые засыпают порой у самого входа в храм. Псковские автомобилисты, пытаясь сократить дорогу, позволяют себе ехать прямиком через газон, по высаженным цветам. Глава города тогда предложил задуматься об установке забора или посадке живой изгороди вокруг церкви.

Действительно, установка ограждения - в ближайших планах прихода, так как соседство с заброшенным зданием экс-детского сада «Росток», а также частые сборища выпивающей молодежи создает не самую здоровую обстановку рядом с храмом. Жители окрестных домов неоднократно вызывали полицию для утихомиривания пирующих компаний, настоятель также ведет работу с молодыми людьми, напоминая о духовной нравственности и необходимости вести здоровый образ жизни, но пока эти меры не привели к желаемому результату.

«18 июля мы будем отмечать престольный праздник в нашем храме, и хотелось бы, чтобы все работы по благоустройству, по исправлению ошибок и недочетов завершились хотя бы до 15 июля, чтобы день преподобного Сергия встретить достойно, - говорит отец Константин. - Хотелось бы, чтобы и подрядчик, и администрация поняли бы, что я переживаю не за себя, а за храм - он подтапливается водой, что наносит огромный вред основанию храма. И обязательного решения требует вопрос с дорогой - визуально все красиво, но непрактично, неудобно».

...Пожалуй, единственные фанаты каменистого благоустройства - это дети, которые используют гравий как метательные снаряды. Но если следовать логике Книги Екклесиаста, на смену времени «разбрасывать камни» придет-таки время их собирать. Интересно, сколько еще бумаг, разрешений и согласований потребуется для этого в случае с храмом преподобного Сергия Радонежского с Залужья?

Редакция Псковской Ленты Новостей отправила официальный запрос на адрес управления строительства и капремонта администрации города Пскова с просьбой прокомментировать жалобы прихожан.

Для справки:

Храм преподобного Сергия Радонежского с Залужья — действующий православный храм конца XVI века, памятник истории и культуры федерального значения, расположенный в Окольном городе Пскова. Построен в 1582 — 1589 гг.

Крупнейший историк искусства, И. Э. Грабарь, видевший церковь Сергия еще до революции, считал ее «едва ли не самой изящной церковью Пскова».

На главной улице Пскова, названной по имени церкви Сергия (Сергиевская — нынешний Октябрьский проспект), храм встречал всех гостей города первым. Храм неоднократно перестраивался в 17–18 вв., когда и получил, по-видимому, замечательную, керамического покрытия главу, так восхищавшую И. Э. Грабаря. Ученый считал, что подобные главы, сохранившиеся в советское время только в двух церквях (!) России (в Москве, церковь Алексея Митрополита в Глинищах и в Пскове, церковь Сергия с Залужья) следует особенно бережно сохранять. Но в 1940-х гг. глава, которая была покрыта замечательным в своем роде керамическим зеленым лемехом, была утрачена.

Архитектурные формы храма типичны для Пскова: трехапсидный четверик на подклете с четырехстолпным интерьером — и повышенными подпружными арками, придел и притвор — 18 в. Пропорции маленького храма, его типично псковский декор на апсидах («поребрик — бегунок — поребрик») — были необыкновенно изысканны в сочетании со звонничкой, барабаном и керамической главкой.

Храм был реставрирован в 2015 году. 25 августа 2015 года Митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чин освящения крестов храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья). 6 января 2016 года, в Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) Митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавил праздничный молебен и чин малого освящения храма преподобного Сергия Радонежского.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 1421 человек
24.06.2019, 22:240 Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине 24.06.2019, 21:520 Как не допустить пожаров в быту, рассказали жителям Пушкинских Гор 24.06.2019, 21:360 Переход на онлайн-кассы для ИП без наемных работников отложен до 1 июля 2021 года 24.06.2019, 21:200 В УФСИН России по Псковской области прошла прямая линия с населением
24.06.2019, 21:060 В Петербурге на оклад в 120 тысяч рублей требуется тайный дегустатор алкоголя 24.06.2019, 20:500 Меры безопасности будут усилены на 60-м Кургане Дружбы в Себежском районе 24.06.2019, 20:430 В соцсетях появилось видео великолукского ДТП с пострадавшим мотоциклистом 24.06.2019, 20:390 Возрожденные имена
24.06.2019, 20:340 Как оспорить кадастровую стоимость, разъясняют псковичам 24.06.2019, 20:180 «Почта России» направила 3 млрд рублей на ремонт 3 тыс. почтовых отделений в 2018 году 24.06.2019, 20:072 Время собирать камни: почему благоустройство вокруг храма Сергия с Залужья - не устраивает? 24.06.2019, 19:451 Стали известны основные причины жалоб псковичей на работодателей
24.06.2019, 19:371 В Пскове раскрыта очередная кража велосипеда 24.06.2019, 19:334 Николай Рассадин о «раздувании щек» вокруг Ганзы, прямой линии президента и граффити 24.06.2019, 19:291 Как фотографировать Ганзейскую 3D-ладью на псковском вокзале? 24.06.2019, 19:151 Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении уйти в отставку
24.06.2019, 19:120 Названы имена победителей IX Мальского велофестиваля 24.06.2019, 18:554 В исправительной колонии №6 начали изготавливать брелки 24.06.2019, 18:430 В Пскове завершился международный шахматный фестиваль 24.06.2019, 18:360 Профсоюзная молодежь Псковской области считает важным развивать сеть общественного транспорта, велодорожек и парковых зон
24.06.2019, 18:276 Реплика Донецкого: Ганза к нам приходит 24.06.2019, 18:222 ПЛН-ТВ: Муралы - за или против? 24.06.2019, 18:140 На авиарейс в Москву псковичи смогут зарегистрироваться онлайн 24.06.2019, 18:070 МТС придумала для псковичей способ сэкономить на «тарелке»
24.06.2019, 17:590 Завтра в Псковской области синоптики прогнозируют до +25 градусов, без осадков 24.06.2019, 17:520 Стало известно месторасположение торговых объектов, туалетов и пунктов пропуска на Ганзе в Пскове 24.06.2019, 17:480 Григорий Стороненков прокомментировал свое назначение в «Единой России» 24.06.2019, 17:480 Студенты ПсковГУ вошли в десятку лучших по результатам федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата
24.06.2019, 17:410 В Куньинском районе пьяный водитель упал с мотоцикла 24.06.2019, 17:360 В Псковском районе начался ремонт 10 километров дороги «Псков — Торошино» 24.06.2019, 17:342 Город Псков украшается к Ганзейским дням нового времени. ФОТО 24.06.2019, 17:281 Псковичка Дарья Карпова победила в межрегиональном конкурсе сочинений «Я - гражданин России»
24.06.2019, 17:274 Ганзейская лодка разбилась о быт 24.06.2019, 17:220 Проекты по производству одноразовой деревянной посуды и алмазов одобрил Наблюдательный совет «Моглино» 24.06.2019, 17:150 Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar 24.06.2019, 17:010 Псковские транспортные полицейские провели акцию «Твой лагерь безопасности!»
24.06.2019, 16:580 Григорий Стороненков назначен и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России» 24.06.2019, 16:540 Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета 24.06.2019, 16:520 Псковичей приглашают 26 июня принять участие в традиционном ежемесячном крестном ходе 24.06.2019, 16:430 В Великих Луках в магазине продали бутылку пива 17-летней девушке
24.06.2019, 16:330 Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании 24.06.2019, 16:241 На Ганзейских днях в Пскове выступят резиденты шоу на Первом канале 24.06.2019, 16:180 ПсковГУ объявил набор на факультет теологии с дополнительной квалификацией музейного и экскурсионного дела 24.06.2019, 16:030 В Себежском районе пограничники задержали выходцев из Азии
24.06.2019, 15:570 Опубликована программа кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 24.06.2019, 15:490 Для псковских предпринимателей сделают новые нормативы по сбросу загрязнений в сточные воды 24.06.2019, 15:430 Транспортная прокуратура оштрафовала «Псковавиа» на 60 тысяч рублей 24.06.2019, 15:410 В работе псковского «РЖД» обнаружены нарушения законодательства об отходах производства
24.06.2019, 15:351 Идет прием заявок на конкурс «Лучшее поселение Псковской области» 24.06.2019, 15:290 В Порховском районе водитель «Шкоды» госпитализирован после наезда на дорожный знак 24.06.2019, 15:220 ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными 24.06.2019, 15:160 За неделю жители Псковской области получили 50 тысяч рублей штрафов за нарушения правил рыболовства
24.06.2019, 15:120 В ДТП в Пскове пострадали пенсионер с признаками опьянения и беременная девушка 24.06.2019, 15:080 ОЭЗ «Моглино» подготовила обширную программу к Ганзейским дням в Пскове 24.06.2019, 14:570 В Псковской области прошел фестиваль по ловле рыбы спиннингом с лодок 24.06.2019, 14:510 В ДТП в Себежском районе пострадал 6-летний ребенок
24.06.2019, 14:474 38-летнюю псковичку насмерть сбил поезд 24.06.2019, 14:460 Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца года 24.06.2019, 14:331 В Великих Луках задержан юноша, похитивший продукты из магазина 24.06.2019, 14:221 Молодые профсоюзные активисты Псковской области выразили протест против незаконных увольнений сотрудников «Нестле-Россия»
24.06.2019, 14:150 Стали известны самые популярные у россиян летние междугородние автобусные маршруты 24.06.2019, 14:050 Спектакль Псковского драмтеатра «Год Жирафа» примет участие в Международном фестивале «Кyкart» 24.06.2019, 13:510 Псковстат: К новым технологиям и источникам данных 24.06.2019, 13:430 Члены Молодежного Общественного Совета при главе администрации Великих Лук побывали в Госдуме
24.06.2019, 13:351 В Пскове отремонтируют Сиреневый бульвар 24.06.2019, 13:310 Россотрудничество и Русская Ганза собираются развивать международные связи городов Ганзейского союза 24.06.2019, 13:260 Мошенник пытался присвоить 100 тысяч рублей великолучанки, продававшей газовую плиту 24.06.2019, 13:191 В Пскове отремонтировано 46 из 54 дорог, находящихся на гарантийном ремонте
24.06.2019, 13:141 Менять псковский регион к лучшему призвала врио ректора ПсковГУ выпускников-отличников 24.06.2019, 13:080 Сотрудник СУ СК РФ по Псковской области принял участие в спортивном ориентировании на байдарках 24.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.06.2019, 13:010 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди
24.06.2019, 12:591 Научиться преодолевать себя и трудности пожелал выпускникам ПсковГУ Александр Котов 24.06.2019, 12:470 Два водогрейных котла котельной Опочецкого дома-интерната заменят за 1,9 миллиона рублей 24.06.2019, 12:340 Выпускников-отличников ПсковГУ чествуют в администрации Псковской области 24.06.2019, 12:342 «Постскриптум»: Об итогах праймериз «Единой России» и прямой линии президента
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.