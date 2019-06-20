Общество

Время собирать камни: почему благоустройство вокруг храма Сергия с Залужья - не устраивает?

«Говорят, что дорога к храму бывает легкой, а бывает и тяжелой. У нас она каменистая и очень-очень трудная. Трудная потому, что приходится буквально по булыжникам идти на службу к нашему храму Сергия Радонежского (ул. Свердлова, 42-а)». Разосланное чиновникам города, губернатору, президенту, разошедшееся по соцсетям обращение прихожан храма, расположенного в центре города и восстановленного четыре года назад, стало последней каплей в долгих попытках добиться понимания и решения простой, казалось бы, проблемы - доступности прилегающей территории.

В минувшую субботу мы отправились во двор на пересечении Свердлова и Октябрьского, чтобы прочувствовать на себе все «прелести» каменистой дороги и поговорить с настоятелем храма и прихожанами.

Поверьте, описать словами, каково это - пытаться преодолеть преграду в виду гравия крупной фракции, сложно. Хорошо еще, что я не додумалась надеть босоножки на каблуках - тогда мое путешествие (а это каких-то 20-30 метров) превратилось бы в аттракцион почище американских горок. По крайней мере, покупать новую обувь мне бы точно пришлось. Собственно, люди знающие уже протоптали небольшую тропку в обход «тернистой» дороги. Тропка выводит на высокий бордюр, по которому можно пройти еще немного. Но затем все равно придется выходить на камни, перекатывающиеся под ногами и заставляющие почувствовать неповторимый рельеф каждого из них.

Бабушки, мамы с колясками, инвалиды - никто, почему-то, не оценил всей красоты задуманного дизайна. Не нравится он и администрации города, которая разработала проект благоустройства территории вокруг храма в ходе подготовки улицы Свердлова к Ганзейским дням. Не нравится он, похоже, и подрядчику, который в рамках договора должен будет устранять обнаруженные недочеты.

«Благоустройство территории началось прошлым летом, - рассказывает настоятель храма иерей Константин Быков. - Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в этом процессе - администрации города, строителям. Но в процессе выявился ряд проблем, например, данная дорога. Она должна, согласно проекту, иметь асфальтированный покров. Но асфальт не положили по причине близко расположенного культурного слоя. Археологи не против провести раскопки, но средств на это в бюджет не заложено ни на этот, ни на следующий год. Тогда приняли решение изменить проект: сняли 40 см земли, постелили "подушку" и вместо асфальта засыпали грубый гравий и гранит. Независимые специалисты говорят, что это нарушение технологии: гравий должен быть мелкой фракции».

По словам священника, среди прихожан храма есть инвалиды и пожилые люди, которые жалуются на неудобства. Было несколько случаев, когда на гравии падали дети и разбивали в кровь колени и руки. Кроме того, в зазоры между камнями забивается грязь, мусор, опавшие листья, что затрудняет уборку территории вокруг храма.

Нельзя сказать, что попытки решить проблему не предпринимались. После обращений настоятеля в муниципалитет и управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова гравий пытались утрамбовать катком, делали расклинцовку (процесс трамбовки различных фракций щебня в слой однородной плотности - от ред.), но эти меры не помогли.

«Мне требуются некоторые усилия, чтобы преодолевать дорогу, - говорит прихожанка храма, 79-летняя Галина Георгиевна. - Лучше, конечно, чтобы была ровненькая дорожка - двигаться было бы легче. В церковь хожу - как Господь благословит, стараюсь службы не пропускать». Она поудобнее опирается на два костыля, я спрашиваю: «И что, вот так, каждый раз идете?». «А как иначе? Летать не умею. Пусть бы подрядчик пришел к нам в гости и прогулялся до храма», - отвечает бабушка.

Дорога из серии «хотели как лучше, а получилось как всегда» - не единственная проблема храма. Взять хотя бы купол: в проекте не было сведений о том, как закреплять лемехи (продолговатые дощечки в форме лопатки, служащие для покрытия глав шатров и других округлых форм, наподобие черепицы). Соответственно, они были закреплены неправильно. После трех лет совместной работы с областным Комитетом по культуре были получены новые рекомендации от архитектора и выработано решение полностью менять купол, переделывать лемешины. Даже леса поставили, но прошел месяц, а работа застыла на месте.

Еще больше беспокойства вызывает ситуация с водоотведением на территории храма. Прошлым летом планировалось при асфальтировании сделать наклон от храма в сторону двора с дальнейшим уходом воды в дворовую канализацию или ливневку Октябрьского проспекта. Ничего этого сделано не было. Наоборот - невооруженным глазом видно, что храм оказался в углублении: его как топило, так и топит дальше. Подвал весь в плесени и сырости. Попытались обустроить естественное водоотведение, но вновь что-то помешало. Вся вода собирается рядом с храмом, образуя болото. Намокает отмостка, отваливается штукатурка. На секунду: речь идет о памятнике истории и культуры федерального значения, возведенном в Пскове в XVI веке.

В июне 2018 года сюда приезжал тогдашний глава города Иван Цецерский, который, узнав о том, что гниет купол и не действует водоотведение, подчеркивал, что храму надо помочь: «Центр города, старинный храм, да и место, где Ганза проходить будет».

Тогда же, в ходе контрольного выезда представителей администрации города, встал вопрос и о необходимости установки туалета - так как молодые люди, которые собираются в этом районе вечерами, используют территорию, прилегающую к храму, в качестве общественной уборной. Немалое беспокойство доставляют и лица без определенного места жительства, которые засыпают порой у самого входа в храм. Псковские автомобилисты, пытаясь сократить дорогу, позволяют себе ехать прямиком через газон, по высаженным цветам. Глава города тогда предложил задуматься об установке забора или посадке живой изгороди вокруг церкви.

Действительно, установка ограждения - в ближайших планах прихода, так как соседство с заброшенным зданием экс-детского сада «Росток», а также частые сборища выпивающей молодежи создает не самую здоровую обстановку рядом с храмом. Жители окрестных домов неоднократно вызывали полицию для утихомиривания пирующих компаний, настоятель также ведет работу с молодыми людьми, напоминая о духовной нравственности и необходимости вести здоровый образ жизни, но пока эти меры не привели к желаемому результату.

«18 июля мы будем отмечать престольный праздник в нашем храме, и хотелось бы, чтобы все работы по благоустройству, по исправлению ошибок и недочетов завершились хотя бы до 15 июля, чтобы день преподобного Сергия встретить достойно, - говорит отец Константин. - Хотелось бы, чтобы и подрядчик, и администрация поняли бы, что я переживаю не за себя, а за храм - он подтапливается водой, что наносит огромный вред основанию храма. И обязательного решения требует вопрос с дорогой - визуально все красиво, но непрактично, неудобно».

...Пожалуй, единственные фанаты каменистого благоустройства - это дети, которые используют гравий как метательные снаряды. Но если следовать логике Книги Екклесиаста, на смену времени «разбрасывать камни» придет-таки время их собирать. Интересно, сколько еще бумаг, разрешений и согласований потребуется для этого в случае с храмом преподобного Сергия Радонежского с Залужья?

Редакция Псковской Ленты Новостей отправила официальный запрос на адрес управления строительства и капремонта администрации города Пскова с просьбой прокомментировать жалобы прихожан.

Для справки:

Храм преподобного Сергия Радонежского с Залужья — действующий православный храм конца XVI века, памятник истории и культуры федерального значения, расположенный в Окольном городе Пскова. Построен в 1582 — 1589 гг.

Крупнейший историк искусства, И. Э. Грабарь, видевший церковь Сергия еще до революции, считал ее «едва ли не самой изящной церковью Пскова».

На главной улице Пскова, названной по имени церкви Сергия (Сергиевская — нынешний Октябрьский проспект), храм встречал всех гостей города первым. Храм неоднократно перестраивался в 17–18 вв., когда и получил, по-видимому, замечательную, керамического покрытия главу, так восхищавшую И. Э. Грабаря. Ученый считал, что подобные главы, сохранившиеся в советское время только в двух церквях (!) России (в Москве, церковь Алексея Митрополита в Глинищах и в Пскове, церковь Сергия с Залужья) следует особенно бережно сохранять. Но в 1940-х гг. глава, которая была покрыта замечательным в своем роде керамическим зеленым лемехом, была утрачена.

Архитектурные формы храма типичны для Пскова: трехапсидный четверик на подклете с четырехстолпным интерьером — и повышенными подпружными арками, придел и притвор — 18 в. Пропорции маленького храма, его типично псковский декор на апсидах («поребрик — бегунок — поребрик») — были необыкновенно изысканны в сочетании со звонничкой, барабаном и керамической главкой.

Храм был реставрирован в 2015 году. 25 августа 2015 года Митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чин освящения крестов храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья). 6 января 2016 года, в Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник) Митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавил праздничный молебен и чин малого освящения храма преподобного Сергия Радонежского.