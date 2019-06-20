Общество

Европа Плюс представляет фильм «Человек-паук: Вдали от дома»

4 июля при поддержке Европы Плюс на российские экраны выходит супергеройский фильм «Человек-паук: Вдали от дома» – одна из самых ожидаемых анимаций лета о киновселенной Marvel. Радио №1 в России* предлагает слушателям увидеть новинку в числе первых и выиграть поездку в Венецию на двоих.

Накануне кинопремьеры ведущий утреннего шоу «Бригада У» Джем съездил в Лондон и встретился с актерами Томом Холландом, Джейком Джилленхолом, Зендеей, Джейкобом Баталоном и Сэмюэлом Л. Джексоном. В ближайшее время в эфире радиостанции слушателей ждут эксклюзивные интервью с главными героями приключенческого блокбастера.

С 1 по 5 июля в утреннем шоу «Летнее У» все желающие смогут выиграть подарки с символикой фильма и главный приз – поездку в Венецию, где проходила часть съемок. Победитель проведет 4 дня в одном из красивейших городов Европы и совершит увлекательную экскурсию по следам главных героев.

Действие фильма «Человек-паук: Вдали от дома» разворачивается после событий финальных «Мстителей». Главный герой Питер Паркер (он же Человек-паук) отправляется с друзьями на летние каникулы в Европу, где ему предстоит столкнуться с новым злодеем по прозвищу Мистерио.

Европу Плюс в Пскове слушайте на частоте 102.1 FM

Европа Плюс – радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают более 11,5 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет около 23,7 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть Европы Плюс насчитывает 338 пунктов установки передатчиков в 7 странах. Европа Плюс входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

Европа Плюс в интернете: europaplus.ru.

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*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), ОКТЯБРЬ 2018 - МАРТ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.