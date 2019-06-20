Общество

Yota представила первую на рынке гибкую линейку минут и интернета

Yota запускает первую на рынке гибкую линейку связи, позволяющую выбрать любое количество минут и гигабайт: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.

«Мы объединили наши лучшие продукты – полная гибкость и безлимитный интернет. Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.

Теперь клиенты могут выбрать только то, что им действительно нужно. Например, 156 минут и 10 Гб или 324 минуты и безлимитный интернет», - комментирует директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Линейка доступна для подключения с 24 июня.

Напомним, Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.