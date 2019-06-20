Общество

Псковские транспортные полицейские провели акцию «Твой лагерь безопасности!»

В течение всего летнего периода сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации на транспорте берут под особый контроль безопасность детского отдыха. Это касается не только организации сопровождения транспортными полицейскими поездов дальнего следования с организованными группами детей, но и проведение профилактических лекций, бесед, игр в лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений, на всем участке оперативного обслуживания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

В рамках указанных мероприятий сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте провели в детских лагерях дневного пребывания профилактическую акцию «Твой лагерь безопасности!». Акция стартовала в учебных заведениях: МБОУ «Моглинская СОШ», МБОУ СОШ № 2 г. Пскова, МБОУ Торошинская СОШ, МБОУ Новосельская СОШ.

Транспортные полицейские побеседовали с детьми о том, как правильно вести себя на объектах железнодорожного транспорта, в быту и со сверстниками, а также о том, как действовать, если в отношении них совершаются противоправные действия. Ребята учились читать и распознавать знаки, встречающиеся на железной дороге, отгадывали загадки, кроссворды, собирали пазлы по картинкам о правилах поведения на объектах транспорта, за правильные ответы получали разные призы. В заключительной части акции дети поиграли в игру «Веселый паровозик».

В завершении педагоги и школьники поблагодарили полицейских за проведение подобных мероприятий, отметив важность полученной информации.