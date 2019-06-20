Общество

МТС придумала для псковичей способ сэкономить на «тарелке»

МТС запустила в Псковской области конвергентное решение, в рамках которого можно пользоваться мобильным интернетом и при этом экономить на спутниковом телевидении.

Предложение в первую очередь ориентировано на жителей небольших городов и сельской местности, где спутниковое ТВ – оптимальный способ доступа к телевизионным услугам, а мобильные сервисы – единственный способ выхода в интернет. Сервис призван обеспечить качественными сервисами связи и доступом всех жителей региона вне зависимости от места их проживания и наличия инфраструктуры фиксированной связи. Спутниковое ТВ может быть подключено в любом населенном пункте, включая территории вне цифрового эфирного наземного вещания.

Как это работает?

При подключении конвергентного продукта «Спутниковое ТВ и 4G роутер» пользователь сможет купить мобильный роутер и спутниковое оборудование со скидкой, подключить раздачу домашнего интернета через 4G-роутер и «Базовый пакет» Спутникового ТВ с 192 каналами и оплачивать услуги в рамках единого счета, одним платежом. За мобильный интернет абонент будет платить по тарифам региона, а смотреть спутниковый телевизионный пакет «Базовый» - без абонентской платы. Размер абонентской платы для жителей Псковской области составит 650 рублей.