Общество

Псковичка Дарья Карпова победила в межрегиональном конкурсе сочинений «Я - гражданин России»

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное награждение победителей 3-го Межрегионального конкурса сочинений «Я - гражданин России». В число лауреатов вошла воспитанница Макушинской средней школы Центра образования Опочецкого района Дарья Карпова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Награждал победителей конкурса призами и дипломами полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. «В ваших сочинениях не осталось места для избитых "штампов" и простых определений. Вы серьезно, искренне, по-взрослому рассуждаете о действительно важных вещах: патриотизме, гражданственности, о своем стремлении сделать нашу страну - Россию - и весь мир лучше и добрее», - обратился к лауреатам полпред.

В этом году в конкурсе «Я - гражданин России» было заявлено более 250 тысяч работ. Дарья Карпова стала лучшей в категории «Учащиеся 11-ых классов». Всего победителями конкурса стали 12 учеников и 12 педагогов.

Вместе с Дарьей Карповой на награждение отправилась учитель русского языка и литературы Вера Иванова. Педагог-наставник отметила, что участники конкурса вложили в свои работы жизненный опыт, каждая работа получилась сильной. Вера Иванова уверена, что в честности изложения каждого ребенка сомневаться не приходится.

Отметим, что региональный этап конкурса сочинений «Я - гражданин России» прошел при поддержке Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона также помог победительнице Дарье Карповой и педагогу-наставнику Вере Ивановой отправиться на награждение в Санкт-Петербург.