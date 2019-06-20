Общество

Григорий Стороненков прокомментировал свое назначение в «Единой России»

«Я назначен до самих выборов, то есть я временно исполняю эти обязанности. Моя главная функция на данный период - обеспечить подготовку выборов секретаря Псковского городского отделения «Единой России», обеспечить преемственность», - прокомментировал Псковской Ленте Новостей свое назначение на должность и. п. секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков.

Он отметил, что у него нет планов занимать эту должность после выборов. «Я сейчас назначен на два месяца и каких-либо дальнейших планов не строю. На данный момент я готов подменить и помочь, а дальше время покажет», - рассказал Григорий Стороненков.

Также он заявил, что для него назначение было неожиданностью, поэтому пока он не может дать развернутых комментариев.

«Назначение - это, конечно, дополнительная нагрузка, работа будет занимать время. Попробуем со всем справиться, будем пошагово решать все задачи», - заключил депутат Псковской городской Думы.