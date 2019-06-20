Общество

Профсоюзная молодежь Псковской области считает важным развивать сеть общественного транспорта, велодорожек и парковых зон

Организаторы второго съезда профсоюзной молодежи Псковской области, проходившего в «Пушкиногорье» с 21 по 23 июня, обобщают проблемные вопросы в сфере экологии, поднятые молодыми профсоюзными активистами в ходе работы секций. Студенты, молодые специалисты, занятые в бюджетной и внебюджетной сферах, вырабатывали свои предложения для улучшения состояния окружающей среды во всех аспектах – состояния атмосферного воздуха; сохранения биоразнообразия и защиты лесных ресурсов; состояния водных ресурсов; сбора и утилизации ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного профсоюза.

Так, по информации заместителя заведующего гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа, кандидата химических наук Ларисы Никольской, в области загрязнения атмосферного воздуха молодежь выделяла такие проблемы, как отсутствие информирования населения региона о характере загрязнения атмосферы на урбанизированных территориях (в городах, поселках), вблизи промышленных объектов и зонах влияния основных транспортных магистралей Псковской области. Также активисты указывали на отсутствие развитой системы мониторинга о характере загрязнений воздуха; на несоблюдение режимов эксплуатации автодорог с гравийным покрытием в летний период (отсутствие полива), что ведет к существенному пылеобразованию, особенно при движении большегрузного транспорта; на несоблюдение правил парковки личных автомобилей на придворовых территориях в густонаселенных районах городов, на отсутствие паркингов и организованных стоянок в городской черте, что ухудшает состояние атмосферного воздуха вблизи жилых домов, особенно в утренние и вечерние часы в зимний период. Большое беспокойство у участников съезда вызывает загрязнение воздуха при горении свалок, торфа, палах травы, а также загрязнение воздуха выбросами объектов теплоэнергетики, в районах, не имеющих газоснабжения. Кроме того, они отмечали, что в городской черте, а также вдоль автомобильных дорог недостаточно зеленых зон, которые могли бы служить защитой от пыли и выхлопных газов.

Для улучшения состояния воздуха участники съезда предложили развивать систему доступного общественного транспорта, сеть велодорожек в Пскове и Великих Луках, сеть автоматизированного мониторинга состояния атмосферного воздуха. Также они считают необходимым создать интерактивную карту атмосферных загрязнений, способствовать озеленению городских территорий и созданию новых парковых зон, в том числе устанавливая традиции в высадке зеленых насаждений (например, создание аллей молодоженов, школьных аллей и т.д.). По их мнению, решению таких задач может способствовать создание экологического волонтерского движения, образовательных программ в сфере экологии для дошкольников, школьников и студентов, повышение уровня информированности населения о состоянии окружающей среды и мерах, которые можно предпринять для ее улучшения.