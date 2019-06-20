Общество

В исправительной колонии №6 начали изготавливать брелки

В исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области (Сосновый бор) освоен новый вид продукции по изготовлению товаров широкого потребления. Договор на изготовление продукции, между учреждением и ИП «Никитин А.А.», был заключен в 2019 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В рамках договора мастерской учреждения по выпуску художественной продукции были изготовлены брелки на лазерном станке ЧПУ. Общее количество составило 2000 штук.

Цена изготовления одного брелка - 10 рублей.

В настоящее время, на производственном участке трудоустроено 3 осужденных, заработная плата которых устанавливается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.