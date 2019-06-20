Общество

В УФСИН России по Псковской области прошла прямая линия с населением

Сегодня, 24 июня, в режиме прямой линии помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Псковской области Максим Галактионов, а также председатель общественно наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков были готовы ответить на вопросы населения, касающиеся деятельности уголовно-исполнительной системы Псковского региона и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По окончании прямой линии, участники мероприятия провели рабочую встречу, где обсудили обстановку в уголовно-исполнительной системе региона и отметили, что возникающие у граждан вопросы решаются на местах администрацией исправительных учреждений, и следственных изоляторов.