Общество

На авиарейс в Москву псковичи смогут зарегистрироваться онлайн

Пассажиры авиакомпании «Азимут», вылетающие из Пскова, смогут зарегистрироваться на рейсы онлайн и самостоятельно выбрать место в салоне самолета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самой компании.

В компании отметили, что регистрация на сайте значительно сокращает время прохождения предполетных процедур в аэропорту вылета, что особенно удобно для пассажиров, путешествующих без багажа.

Для того чтобы зарегистрироваться на рейс онлайн, пассажирам понадобится лишь доступ в Интернет и, желательно, принтер для распечатки посадочного талона. Онлайн-регистрация начинается за 24 часа и заканчивается за 3 часа до вылета рейса.

Кроме того, в компании добавили, что такая онлайн-регистрация уже доступна при вылете из следующих городов: Бишкек, Брянск, Волгоград, Грозный, Ереван, Казань, Калининград, Калуга, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Москва (а/п Внуково), Нижнекамск (а/п Бегишево), Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Ставрополь, Тюмень, Челябинск, Элиста, Ярославль.