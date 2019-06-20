Стали известны основные причины жалоб псковичей на работодателей

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило с начала года около 700 жалоб работников на действия работодателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.
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Основными нарушениями трудового законодательства, способствующими обращению работников с жалобой на работодателя, остаются нарушения по оплате труда:
1) заработная плата не выплачивается в установленные сроки или один раз в месяц;
2) задерживаются расчет и выдача трудовой книжки при увольнении работника;
3) отпускные суммы не выдаются за три дня до начала отпуска;
4) не выдается расчетный листок.
Кроме того, работники часто обращаются в инспекцию труда, если:
1) работодателем не установлен режим труда и отдыха;
2) нарушается график сменности;
3) не оплачиваются сверхурочные;
4) не предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск;
5) не в полном объеме работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты;
6) не проведена специальная оценка условий труда.
В инспекции отметили, что заявления поступали непосредственно от работников, были переданы из других инспекций труда, доходили из Прокуратуры Псковской области, направлялись Рострудом, были перенаправлены из управления президента РФ по работе с обращениями граждан, из отделения Пенсионного фонда, управления образования, УМВД России по Псковской области, Роспотребнадзора, Следственного комитета и прочих контролирующих органов.