Общество

Врачи подозревают Бари Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, доктора медицинских наук Виталия Румянцева. По его словам, если поставленный Алибасову диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро.

Он также прокомментировал видеозаписи, которые появились уже после выписки Алибасова из больницы. На одной из них продюсер ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом он совершенно не выглядит исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете. Врач добавил, что при ожоге у Алибасова должен был бы измениться голос. Он предположил, что история с отравлением — «абсолютная липа», а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, в свою очередь, опроверг слова сына продюсера о том, что тот потерял память после пробуждения от медикаментозного сна. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы. Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что у Алибасова произошел конфликт с Марият Мухиной, которая представлялась его лечащим врачом из НИИ имени Склифосовского. Женщина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал наряд полиции. По приезду полиции он заявил, что его никто не удерживает и сказал, что Мухина виновна в том, что реабилитация идет не по прогнозам специалистов из НИИ Склифосовского. «Она не наш врач, она не врач нашей клиники», - сказал собеседник агентства.

Сама Мухина рассказала РИА Новости, что вызывала домой к Бари Алибасову не полицию, а скорую. По ее словам, она не выдавала себя за врача института Склифосовского. «Я врач-диетолог, знаю Бари уже десять лет, он худел в нашей клинике, мы дружим. Сегодня мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол», - отметила она. Врач также выразила озабоченность в связи с тем, что Алибасова спешно забрали из больницы.

У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, рассказал РИА Новости его пиар-директор. По его словам, это произошло из-за «конфликта» с Мухиной. На данный момент Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор продюсера. «Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского, и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю», - процитировал Алибасова Горжанкин.

Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку. Семнадцатого июня его выписали из больницы.