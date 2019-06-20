Общество

Проблемы аэропортов без федерального статуса рассмотрят в Совете Федерации

Ассоциация «Аэропорт» гражданской авиации на неделе представит в Совете Федерации доклад, в котором содержатся данные об оснащении аэропортов без федерального статуса.

Как пишут «Известия», эксперты выяснили, что на данный момент их инфраструктура находится в весьма плачевном состоянии, поскольку степень ее износа достигла 80%. Кроме того, за 28 лет количество городов, связанных авиасообщением, снизилось почти втрое.

Для решения проблем ассоциация подготовила несколько предложений. Они будут озвучены на заседании в Совете Федерации 27 июня.