В третьем квартале специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в 14 волостях

В июле, августе и сентябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит восемь районов области. Всего специалисты учреждений ПФР области объедут четырнадцать волостей и проведут приемы граждан более чем в 20 населенных пунктах, удаленных от районных центров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ПФР.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.
Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, в сети интернет, а также в администрациях муниципальных образований.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 3 квартале 2019 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
Июль
|
Населенный пункт
|
Август
|
Населенный пункт
|
Сентябрь
|
Населенный пункт
|
УПФР в г. Пскове и Псковском районе
|
10.07
|
Ершовская волость
|
14.08
|
Ядровская волость
|
11.09
|
Середкинская волость
|
17.07
|
Карамышевская
волость
|
21.08
|
Краснопрудская
волость
|
18.09
|
Логозовская волость
|
25.09
|
Торошинская волость
|
Клиентская служба в Плюсском районе
|
11.07
|
Лядская волость:
с. Ляды
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Клиентская службав Палкинском районе
|
-
|
-
|
15.08
|
Новоуситовская волость:
д. Дорожино
д. Трубицыно
п. Палкино
|
-
|
-
|
УПФР в Опочецком районе
|
-
|
-
|
22.08
|
Болгатовская волость:
д. Лаптево
д. Болгатово
д. Духново
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Печорском районе
|
-
|
-
|
26.08
|
Лавровская волость
д. Ротово
д. Лавры
|
-
|
-
|
Клиентская служба в Дновском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
05.09
|
Тематический выезд
Выскодская волость:
Моринский психоневрологический интернат
|
Клиентская служба в Новоржевском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12.09
|
Новоржевская волость:
д. Ладино
д. Жадрицы
д. Дубровы
|
Клиентская служба в Гдовском районе
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23.09
|
Полновская волость:
д. Полна
д. Первомайская