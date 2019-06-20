Общество

В третьем квартале специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в 14 волостях

В июле, августе и сентябре передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит восемь районов области. Всего специалисты учреждений ПФР области объедут четырнадцать волостей и проведут приемы граждан более чем в 20 населенных пунктах, удаленных от районных центров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами.

Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

Отметим, что информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, в сети интернет, а также в администрациях муниципальных образований.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 3 квартале 2019 года