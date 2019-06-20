Общество

День молодежи в Дно начнется с общегородской зарядки

День молодежи в Дно начнется с общегородской зарядки. Мероприятия пройдут на стадионе «Локомотив» 29 июня и начнутся с награждения самых молодых и активных жителей района. Спортсмены, добровольцы, активные работники учреждений и предприятий, всех, кто в этом году был неравнодушен к своей малой Родине и принимал участие в общественных мероприятиях, организаторы намерены поблагодарить в этот день. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в оргкомитете праздника.

Изюминкой праздника должна стать общегородская зарядка, которая пройдет при поддержке всероссийской Ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки». «Это так здорово – всем дновцам сделать совместную зарядку, – считает Марина Васильева, начальник отдела по культуре, молодежной политике, спорту и туризму. – Боевой дух на весь день будет гарантирован! Приглашаем всех желающих. Приходите сами, приводите своих друзей».

Напомним, первая общегородская зарядка в Дно прошла в 2015 году. Тогда в ней приняло участие более 50 дновцев.