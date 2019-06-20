Общество

В школе Новосокольнического района детей кормили запрещенными продуктами

Прокуратурой Новосокольнического района по заданию прокуратуры Псковской области с привлечением специалистов органов Роспотребнадзора в марте этого года проведена проверка исполнения законодательства при организации питания детей, в ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в МБОУ «Маевская средняя школа», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новосокольнического района.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в филиале Островская школа МБОУ «Маевская средняя школа» допускалось использование пищи (отварная курица), приготовленной накануне; допускался прием пищевых продуктов (пельмени замороженные «Таежные», котлеты замороженные куриные «Малютка», сосиски «Молочные стандарт», яйца куриные) без документов, подтверждающих качество и безопасность; не велся контроль за сроками хранения пищевых продуктов.

В филиале Говоровская школа МБОУ «Маевская средняя школа» выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: допускался прием пищевых продуктов (котлеты замороженные, сосиски) без документов, подтверждающих качество и безопасность; не проводился контроль за качеством поступающей продукции;

В МБОУ «Маевская средняя школа» (школа в деревне Маево) выявлены следующие нарушения требований закона: часть разделочных ножей не имела маркировки; в бракеражном журнале скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок (для дошкольного отделения), не указывался конечный срок реализации и условия хранения пищевых продуктов.

С целью устранения выявленных нарушений 26 марта директору МБОУ «Маевская средняя школа» внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, питание организовано надлежащим образом, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.