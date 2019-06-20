Общество

В Новосокольническом районе женщине вынесен приговор за уклонение от уплаты алиментов

Прокуратурой Новосокольнического района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Новосокольнического района, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Приговором Новосокольнического районного суда она признана виновной в неуплате родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В суде установлено, что обвиняемая, будучи подвергнутой административному наказанию за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в период с октября 2018 года по апрель 2019 года, проживая в деревне Насва Новосокольнического района, будучи трудоспособной, без уважительных причин и в нарушение решения суда, не платила алименты, меры к трудоустройству не принимала, то есть умышленно уклонялась от обязанности содержать своего ребенка.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил вышеуказанному лицу наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденной в доход государства 5%.