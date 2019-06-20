С осужденного в Псковской области взыщут 50 тысяч рублей за отказ от работы

По иску Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области с уклонявшегося от работы осужденного в судебном порядке взысканы расходы на его содержание, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.
Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области уделяется внимание вопросам привлечения осужденных к труду, в том числе для погашения ими ущерба от преступления. Для понуждения осужденных к исполнению этой обязанности ставится вопрос о взыскании расходов, затраченных государством на их содержание.
Так, отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области осужденный неоднократно отказывался без уважительной причины от предлагаемой ему в соответствии со статьей 103 УИК РФ оплачиваемой работы. В этой связи он привлечен к дисциплинарной ответственности, признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и переведен в строгие условия отбывания наказания.
Согласно части 4 статьи 99 УИК РФ осужденные, получающие заработную плату, и осужденные, получающие пенсию, за исключением инвалидов первой или второй группы, к которым данный осужденный не относится, возмещают стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды.
В результате отказа от оплачиваемой работы содержание осужденного осуществлялось за счет средств федерального бюджета, чем причинен ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 50 тысяч рублей.
В этой связи Псковским прокурором в интересах государства в суд направлено исковое заявление о взыскании денежных средств с осужденного, затраченных на его содержание в исправительном учреждении, которое рассмотрено Псковским районным судом Псковской области и удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.