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Общество

С осужденного в Псковской области взыщут 50 тысяч рублей за отказ от работы

25.06.2019 10:19|ПсковКомментариев: 0

По иску Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области с уклонявшегося от работы осужденного в судебном порядке взысканы расходы на его содержание, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова. 

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области уделяется внимание вопросам привлечения осужденных к труду, в том числе для погашения ими ущерба от преступления. Для понуждения осужденных к исполнению этой обязанности ставится вопрос о взыскании расходов, затраченных государством на их содержание.

Так, отбывающий наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области осужденный неоднократно отказывался без уважительной причины от предлагаемой ему в соответствии со статьей 103 УИК РФ оплачиваемой работы. В этой связи он привлечен к дисциплинарной ответственности, признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и переведен в строгие условия отбывания наказания.

Согласно части 4 статьи 99 УИК РФ осужденные, получающие заработную пла­ту, и осужденные, получающие пенсию, за исключением инвалидов первой или второй группы, к которым данный осужденный не относится, возмещают стоимость питания, одеж­ды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме стоимости специального питания и специальной одежды.

В результате отказа от оплачиваемой работы содержание осужденного осуществлялось за счет средств федерального бюджета, чем причинен ущерб бюджету Российской Федерации в сумме более 50 тысяч рублей.

В этой связи Псковским прокурором в интересах государства в суд направлено исковое заявление о взыскании денежных средств с осужденного, затраченных на его содержание в исправительном учреждении, которое рассмотрено Псковским районным судом Псковской области и удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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