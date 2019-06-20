Общество

Сбор старых батареек объявят в Дно в День молодежи

Сбор старых батареек объявят в Дно в День молодежи. С такой инициативой выступили молодые и активные жители Дновского района, которые заботятся о чистоте своей малой Родины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете праздника, отельный блок программы в День молодежи России 29 июня на дновском стадионе «Локомотив» будет посвящён теме здоровья и экологической безопасности. Внести свой посильный вклад в сохранение чистоты родного края сможет каждый участник акции «Сдай батарейку, сохрани здоровье земли!».

Активисты призывают: «Не выбрасывайте старые батарейки! Помните, всего одна использованная батарейка загрязняет 400 литров воды или 20 квадратных метров земли».

В День молодежи организаторы праздника установят на стадионе специальные экобоксы. Все собранные батарейки по окончании акции будут специальным образом утилизированы без нанесения вреда окружающей среде.