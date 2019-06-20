Общество

Псковичам запретили проносить алкоголь на территорию празднования Ганзейских дней

Жителям Пскова запретили проносить спиртное на территорию города, отведенную на празднование 39-х Международных Ганзейских дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова. Дни, в которые распространяется запрет, - с 27 по 30 июня.

«Все стационарные точки, находящиеся на территории праздничного пространства будут работать в обычном режиме» - подчеркнул Александр Братчиков 22 июня на открытом заседании оргкомитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням. «Это значит, что все алкогольные напитки, которые есть у них в меню, будут выдавать, как положено. Но остальные торговые точки и уличные кафе будут продавать только слабоалкогольные напитки» - рассказал глава администрации о продаже алкогольной продукции на территории Ганзейского пространства.

Также он обратил внимание присутствующих на то, что вход на территорию праздничного пространства будет осуществляться через рамки металлоискателя, а значит - нужно будет соблюдать правила: не проносить с собой запрещенные предметы и крепкий алкоголь. Слабоалкогольные напитки можно будет приобрести непосредственно на территории.

«Но это не значит, что будут ограничения по входу для наших жителей - зайти может любой. Для пешеходов не будет никаких спецпропусков и ограничений - это касается только транспорта» - заверил Александр Братчиков.