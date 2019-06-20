Общество

Росреестр напоминает о том, как получить информацию об объекте недвижимости

В настоящее время можно легко узнать всю интересующую информацию об объектах недвижимости, не выходя из дома. Сделать это можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, при использовании справочной информации по каждому объекту недвижимости для просмотра доступна общая информация по выбранному объекту недвижимости - это условный, кадастровый номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость и т. д.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

на сайте, в разделе «Электронные услуги и сервисы», открыть ссылку «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»;

ввести кадастровый номер, условный номер, или адрес объекта недвижимости;

нажать кнопку «Сформировать запрос».

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН. Заявитель получает возможность в режиме online просматривать готовность запрошенных документов.