Общество

Стартует конкурс по предоставлению субсидии на проект по организации информационно-ресурсного центра социально ориентированных НКО

Управление общественных проектов и молодежной политики администрации области запускает конкурс по предоставлению субсидии социально ориентированной некоммерческой организации (СО НКО) на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области. Конкурс начнется 26 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс проводится на основании положения о порядке предоставления субсидии.

Максимальный размер субсидии - 600 тысяч рублей.

Субсидии предоставляются при условии наличия собственного вклада организации в реализацию социального проекта (целевые поступления из других источников и иные доходы организации, использование имущества организации, труда добровольцев (волонтеров), безвозмездно полученные имущественные права, товары, работы и услуги).

Конкурс проводится среди СО НКО, осуществляющих деятельность по следующим направлениям: развитие гражданского общества в Российской Федерации; оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам или некоммерческим организациям; деятельность в области образования (в том числе дополнительного образования), просвещения, науки.

Для участия в конкурсе организация представляет заявку на участие в конкурсе непосредственно в управление в течение пятнадцати календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения о проведении конкурса, или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявка, поступившая в управление после окончания срока подачи заявок (в том числе в виде почтового отправления), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

Организация вправе подать на конкурс не более одной заявки.

Срок подачи заявок: с 26 июня по 10 июля. Срок подведения итогов конкурса: не позднее 24 августа этого года.

Почтовый адрес: 180001, Псков, улица Некрасова, 23, управление общественных проектов и молодежной политики Администрации области, кабинет № 361, контактный телефон - 8 (8112) 29 - 93 - 73 (Агапова Светлана Валерьевна).