Общество

Итальянская путешественница остановилась в Великих Луках по пути из Монголии в Польшу

Итальянская путешественница, 40-летняя Паола Джаконими, находится в Великих Луках. Женщина едет на лошадях из Монголии в Польшу.

В интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей она рассказала, что в 1241 году к польскому городу Краков вплотную подошли монголо-татары. Их заметил часовой, который стоял на высокой башне Мариацкого костела. Он стал играть на трубе, тем самым предупреждая жителей об опасности. За это враги убили его, выстрелив из лука.

«Сегодня в память об этом событии в Кракове та же самая мелодия звучит каждый час. Каждый раз она резко обрывается, как оборвалась 700 лет назад. Я решила совершить путешествие, чтобы принести людям стрелу мира, которая у меня с собой. Ее изготовил и подарил мне глава одной из монгольских деревень, опытный стрелок из лука. Планирую в целости и сохранности доставить ее в Краков», - рассказала Паола Джаконими.

В Великих Луках она остановилась на конюшне в Баландино. Здесь ей помогают оформить документы и подлечить одну из ее лошадей.

Дальше ее путь лежит в Латвию. Свое путешествие она планирует завершить в ноябре.