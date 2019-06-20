Общество

108 рогов благородного оленя и натуральную говяжью оболочку запретили к ввозу в Псковской области

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещен ввоз 10,4 тонн натуральной говяжьей оболочки и 108 штук рогов благородного оленя. Продукция перевозилась в двух автомобилях в Псковскую область с территории Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

В ходе проведения документарной проверки в отношении партии натуральной оболочки, произведённой предприятием Бразилии, инспекторами Управления установлено, что в ветеринарном сертификате страны-экспортёра отсутствовала информация о прослеживаемости товара, о разрешении на ввоз товара на территорию ЕАЭС и о ветеринарном сертификате страны происхождения.

Сертификат на партию рогов был оформлен с нарушением правил на бумажном носителе без нанесения QR-кода, что не дает возможность подтвердить его подлинность. Кроме того, аттестованный вид деятельности предприятия-изготовителя, включенного в Реестр предприятий Таможенного союза, не предусматривал реализацию технического сырья.

Перемещение партий натуральной говяжьей оболочки и рогов благородного оленя по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате груза в Республику Беларусь.