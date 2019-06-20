Общество

В администрации Пскова объяснили целесообразность велопарковок у скамеек на Свердлова

В администрации Пскова ответили, зачем нужны велопарковки у скамеек, расположенных вдоль улицы Свердлова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, целесообразность установки таких конструкций вызвана тем, что «далеко не все модели существующих велосипедов оснащены встроенными подножками».

«Наличие или отсутствие данных приспособлений у разных типов велосипедов не препятствует использованию установленных на улице Свердлова велопарковок, - добавили в администрации. - Эти конструкции не заявляются производителем как антивандальные».

Кроме того, в ведомстве отметили, такие велопарковки «Маунтин» - 16 штук - расположены на Свердлова от пересечения с улицей Советской до перекрестка с улицей Карла Маркса. Конструкции были установлены в рамках проведенной в 2017 - 2018 годах реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон, по «Совершенствованию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский»». Вес каждой велопарковки - 45 килограммов, что «делает необязательным крепление в местах установки». Однако каждая конструкция закреплена с помощью двух анкеров.