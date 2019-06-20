Общество

Более 50 детей поучаствуют в слете клубов «Внуки Маргелова» в Пскове

В Пскове пройдет традиционный слет воспитанников военно-патриотических клубов «Внуки Маргелова». В областную столицу участники приедут уже в 12-й раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организаторы ожидают более 50 школьников из Пскова, районов Псковской области, а также из Тихвина (Ленинградская область). Проживать дети будут в полевых условиях, для них разобьют палаточный городок в деревне Череха Псковского района. Открытие слета намечено на 29 июня, а закрытие - на 5 июля.

Воспитанников военно-патриотических клубов ждет насыщенная программа. Ребята посетят расположение псковских десантников, познакомятся с бытом военнослужащих, примут участие в военно-тактических играх, военизированной эстафете, кроссах. Гости из Ленинградской области смогут посетить мероприятия 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Первый слет «Внуки Маргелова» в Псковской области прошел летом 2008 года и был приурочен к празднованию 100-летия основателя ВДВ Василия Маргелова. Основными целями мероприятия являются патриотическое воспитание молодежи, общение и обмен опытом среди представителей военно-патриотических и военно-спортивных организаций России.

Организаторами 12-го слета «Внуки Маргелова» выступает военно-патриотический клуб «Высота» и региональное отделение «Союза десантников России».