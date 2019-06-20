Общество

На заседании коллегии судей рассмотрят кандидатуру председателя Псковского городского суда

На заседании квалификационной коллегии судей Псковской области рассмотрят вопрос о рекомендации кандидата на должность федерального судьи Псковского областного суда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении судебного департамента в Псковской области, заседание начнется 5 июля, в 10.00.

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Кроме того, на собрании планируют рассмотреть еще 7 вопросов. В их числе - о рекомендациях кандидатов на должности федерального судьи Великолукского городского суда Псковской области, федерального судьи Печорского районного суда Псковской области, мирового судьи судебного участка № 28 в границах административно-территориального образования «город Псков».

Также судьи рассмотрят представления и. о. председателя Псковского областного суда Алексея Лебедева о привлечении к дисциплинарной ответственности федерального судьи Себежского районного суда Псковской области Сергея Дмитриева, о квалификационной аттестации для присвоения пятого квалификационного класса председателю Себежского районного суда Псковской области Анне Цапенко и о привлечении к осуществлению правосудия в качестве федерального судьи Пушкиногорского районного суда Псковской области Валентина Воронкова.