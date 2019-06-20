Общество

Псковская область вошла в тройку регионов СЗФО-лидеров по уровню цифровой открытости памятников природы

Регионы СЗФО - лидеры и аутсайдеры работы по продвижению в медиапространстве своих достопримечательностей - стали известны благодаря общественному рейтингу, который был представлен на форуме «Сообщество» в Архангельске 21 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе НКО «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи», рейтинг составлен, исходя из уровня доступности для всех пользователей глобальной сети Интернет информации о достопримечательностях северо-западных регионов.

Так, Псковская область вошла в тройку регионов СЗФО-лидеров по уровню цифровой открытости памятников природы, уступив Ленобласти и Калининградской области (первое и второе места соответственно).

Согласно данным о количестве памятников природного наследия списка «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»), созданного при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в 2012 году, на территории Северо-Западного федерального округа расположено более 1700 памятников природы. При этом волонтеры Википедии смогли создать об этих памятниках 702 энциклопедические статьи на русском и иных языках, опубликовать 362 изображения.

Добавим также, что лидерами рейтинга регионов СЗФО по цифровой открытости достопримечательностей памятников культурного наследия стали Санкт-Петербург, Калининградская и Мурманская области.