Общество

Координатор Правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией примет участие в Ганзейском форуме приграничного сотрудничества

В рамках проведения Ганзейских дней нового времени в Пскове 28 - 29 июня состоится Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу». Он соберет порядка 300 участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В работе форума планируется участие представителей дипломатических миссий иностранных государств, делегаций ганзейских и европейских городов Германии, Нидерландов, Финляндии, Польши, Швеции, Латвии и Эстонии, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, представителей крупнейших объединений иностранного и российского бизнеса.

Официальное открытие форума начнется с пленарного заседания, где запланировано участие представителей Правительства Российской Федерации, руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» от федерального правительства Германии Дирка Визе и других высокопоставленных гостей. Также будут организованы параллельные секции по актуальным вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества, территориального развития промышленности, сферы туризма, перспективы развития транспортной инфраструктуры, а также проекту «Дружественные города».

Стать участником форума можно, пройдя процедуру регистрации на сайте Ганзейских Дней в Пскове

Форум приграничного сотрудничества пройдет по адресу: г. Псков, Иркутский переулок, д. 2, СРП «Простория».