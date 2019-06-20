Общество

Воду и лекарства можно брать с собой на Ганзу - организаторы

Об обеспечении безопасности на Ганзе рассказали организаторы праздника в рамках пресс-конференции, посвященной мероприятиям, которые проведет ТКД во время псковской Ганзы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по словам информационного представителя администрации Пскова по Ганзейским дням Артема Татаренко, все меры, предложенные силовыми структурами, были приняты, несмотря на то, что они, возможно, вызовут большой дискомфорт у псковичей и гостей города. В частности, будет установлено 64 рамки на всей территории праздника.

Как сообщили организаторы, на ганзейском сайте есть схема размещения всех рамок и биотуалетов.

На пресс-конференции также отметили, что на празднике не будет проводиться досмотров каждого гостя и не будет введено каких-либо дополнительных пропусков, в том числе для пешеходов. «Это могут быть выборочные проверки, - разъяснил Артем Татаренко. - Запретов на воду и лекарство не будет. Но силовики оставляют за собой право на дополнительные проверки».