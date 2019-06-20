Общество

Юных художников из Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов

Юных художников из Псковской области пригласили к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов. Всероссийский конкурс детских комиксов подготовили Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» в партнерстве с Почтой России.

На конкурс «#ЛетоТвоихПобед» принимаются работы, рассказывающие о достижениях, которых ребята планируют добиться летом или о том, чего они уже достигли. Серия коротких рисунков должна рассказывать о мечте героя и о том, что он собирается делать, чтобы ее реализовать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

Организаторы предложили юным художникам создать комикс не только о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, но и, например, о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы до 5 августа 2019 года. Участникам необходимо заполнить форму заявки.

В каждой категории компетентное жюри во главе с президентом фонда «Спешите делать добро!», уроженкой Пскова Оксаной Федоровой выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 17 августа.

Музей Победы опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Среди призов — билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки шести победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит «Почта России» совместно с Музеем Победы.