Общество

27 июня псковские судебные приставы проведут прием граждан

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России, будет проводиться 27 июня по адресу: Псков, улица Текстильная, 3.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, предварительная запись на личный прием к руководителю Управления, заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления ФССП России по Псковской области осуществляется по телефону: 8 (8112) 69-90-20.

По адресу Текстильная, 3, также находится Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району и Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области.

ОСП №1, №2 города Пскова и ОСП Псковского района находятся по адресу: ул. М. Горького, 1. (3 этаж).

Адреса отделов судебных приставов, расположенных в районных центрах Псковской области, можно найти на сайте Управления ФССП России по Псковской области.