Общество

Освоить вейкбординг смогут молодые люди в «Вейк Луки Парке» 26 июня

В День борьбы с наркоманией и накануне Дня молодежи, 26 июня, отдел по молодежной политике управления образования и «Вейк Луки Парк» приглашают молодежь в возрасте 16-35 лет (14-15 с родителями) с 16:00 до 21:00 на территорию «Вейк Луки Парка» (Великолукский район, д. Переслегино).

В программе запланированы обучение и катка на вейке во время мероприятия (студентам по студенческому билету стоимость 100 рублей - скидка 80%), конкурсы, соревнования по настольному теннису (приз - бесплатное катание на вейке) и музыкальный флешмоб.

Добраться до «Вейк Парка» и обратно можно будет бесплатно на маршрутке №11 при предъявлении флаера, получить который можно в отделе по молодежной политике (в каб. 20-21 25 июня с 13 до 18 часов).

Вопросы по телефонам 5-61-29, 3-26-73 и в группе ВКонтакте «Молодежная политика Великие Луки».