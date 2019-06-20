Общество

Псковские таможенники не в полном объеме декларировали имущество и доходы

Великолукской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах сотрудниками Псковской таможни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ряда должностных лиц этого органа не в полном объеме отражались необходимые сведения. Не была представлена информация об остатке денежных средств на счетах в банковских организациях, об имуществе и пр.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой в адрес начальника Псковской таможни внесено представление, ход рассмотрения которого находится на контроле.